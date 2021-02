Eurogruppe berät wirtschaftliche Lage nach dem ersten Coronajahr

Konjunktur und Lage der Unternehmen im Mittelpunkt

--------------------------------------------------------------------- AKTUALISIERUNGS-HINWEIS Neu: Details zu Firmenpleiten aus dem Finanzministerium, Kommentar von Blümel ---------------------------------------------------------------------

Der erhoffte wirtschaftliche Neustart nach der Coronakrise beschäftigt am Montagnachmittag die Eurogruppe. Die Finanzminister der 19 Staaten mit der gemeinsamen Währung beraten die jüngste Konjunkturprognose der EU-Kommission. Diese sagte voraus, dass die Wirtschaft im Euroraum ab dem zweiten Quartal wieder zulegt. Heuer und nächstes Jahr soll jeweils 3,8 Prozent Wachstum erreicht werden. Finanzminister Gernot Blümel (ÖVP) wird an dem virtuellen Treffen teilnehmen.

Thema der Eurogruppe ist zudem die Lage der europäischen Unternehmen. Es wird befürchtet, dass die Pandemie die Zahl der Firmenpleiten in die Höhe treibt. "Laut Europäischer Kommission wären bis Ende letzten Jahres rund 25 Prozent der Unternehmen in der EU ohne staatliche Unterstützungsmaßnahmen in Liquiditätsprobleme geraten. Im Sektor der Beherbergung und Gastronomie wären es sogar 75 Prozent gewesen", hieß es aus dem Finanzministerium in Wien am Montag.

2020 war dies zumindest in Ländern wie Österreich noch nicht spürbar: "Tatsächlich waren die Insolvenzzahlen in Österreich 2020 40 Prozent niedriger als im Vorjahr und damit beim niedrigsten Wert seit 1990", lautete es am Montag aus dem Finanzministerium. Auch im europäischen Vergleich zeige sich, dass es in Österreich deutlich weniger Insolvenzen gab als im EU-Schnitt. "Die Wirtschaftskrise ist noch nicht vorbei, deswegen werden wir auch weiterhin dort helfen, wo Hilfe gebraucht wird", so Finanzminister Blümel im Vorfeld.

Ein Blick auf die Zahlen dürfte dann wieder interessant werden, wenn die staatlichen Hilfszahlungen auslaufen.

Darüber hinaus werden die Finanzminister beraten, wie der Euro als Weltwährung im Wettbewerb mit dem Dollar weiter gestärkt werden kann. Die Eurogruppe ist ein informelles Gremium zur Koordinierung der Wirtschafts- und Finanzpolitik der Staaten mit der Gemeinschaftswährung. Den Vorsitz führt der Ire Paschal Donohoe.