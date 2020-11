Eurogruppe beschäftigt sich mit Budgets und wirtschaftlicher Lage

Blümel: Österreichischer Haushalt budgetäre Antwort auf Gesundheits- und Wirtschaftskrise - Treffen der Finanzminister zu digitalen Geschäftsmodellen

Die Budgets der Mitgliedstaaten stehen auf der Agenda des virtuellen Treffens der Finanzminister der Eurozone am heutigen Montag. Der österreichische Haushalt "ist die budgetäre Antwort auf die Gesundheits- und Wirtschaftskrise, das sieht auch die Kommission so", erklärte Finanzminister Gernot Blümel (ÖVP) vor der Sitzung. Die EU-Kommission hat laut Finanzministerium bereits festgestellt, dass das österreichische Budget im Einklang mit den entsprechenden Richtlinien steht.

Österreich, so Blümel in einer Aussendung weiter, investiere in "die Wettbewerbsfähigkeit des Standortes, etwa im Umwelt- und Digitalbereich. Diese Vorgangsweise wird von der EU-Kommission für alle Länder Europas als richtiger Weg aus der Krise empfohlen". Die Brüsseler Behörde will ihre Bewertung beim Treffen präsentieren.

Die Finanzminister der Eurozone werden sich bei ihrer Sitzung auch mit der wirtschaftlichen Lage der vor Jahren in der Schuldenkrise geretteten Staaten Zypern, Portugal, Irland, Spanien und Griechenland befassen. Diese mussten wegen der Coronaviruspandemie einen Rückschlag einstecken.

Im sogenannten "inklusiven Format" wollen sich die Finanzminister aller 27 EU-Staaten um die Stärkung der Bankenunion bemühen. Die Reform des ESM-Rettungsschirms steht kurz vor dem Abschluss - sofern das zurückhaltende Italien an Bord kommt. Außerdem soll der Euro-Gipfel im Dezember vorbereitet werden.

Die EU-Finanzminister beschäftigen sich am Dienstag virtuell unter anderem mit digitalen Geschäftsmodellen. Dabei "findet eine Diskussion über die OECD-Vorschläge für ein faires und modernes internationales Digitalsteuersystem statt", hieß es aus dem Finanzministerium am Montag. Ziel sei eine globale Lösung bis 2021. Auch eine Vereinheitlichung der steuerlichen Verpflichtungen digitaler Konzerne ist den Angaben zufolge geplant. Die Richtlinie solle EU-weit ab 2023 zur Anwendung kommen. Der Austausch dieser Informationen zwischen den Mitgliedstaaten soll ebenfalls geregelt werden.

"Auch für digitale Geschäftsmodelle müssen die gleichen Regeln gelten wie für den Rest der Wirtschaft. Mehr Steuergerechtigkeit betrifft sowohl die internationalen Digitalkonzerne als auch diejenigen, die diese Plattformen als neue Einnahmequellen nutzen. Die Offenlegung und der bessere Austausch über Digitalumsätze sind daher im Interesse der einzelnen Staaten, aber auch im Interesse der ehrlichen Steuerzahler und der traditionellen Wirtschaft", teilte Blümel im Vorfeld des Finanzministertreffens mit.