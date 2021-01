Euroländer unterschreiben neuen ESM-Vertrag

Rettungsfonds ESM soll unter anderem zusätzlich als Letztabsicherung für den europäischen Bankenabwicklungsfonds SRF dienen

Die Mitgliedsländer des europäischen Rettungsfonds ESM, darunter Österreich, haben am Mittwoch in Brüssel die neuen Verträge unterschrieben. Damit bekommt der Europäische Stabilitätsmechanismus (ESM) mehr Möglichkeiten, im Falle von Finanzkrisen zu helfen. ESM-Chef Klaus Regling sprach von einem "wichtigen Meilenstein". Die neuen Möglichkeiten sollen ab 2022 greifen, sobald alle 19 Euroländer das Vorhaben in ihren nationalen Parlamenten ratifiziert haben.

Der ESM soll unter anderem zusätzlich als Letztabsicherung für den europäischen Bankenabwicklungsfonds SRF dienen - und zwar zwei Jahre früher als eigentlich geplant war. Nach der Finanz- und Staatsschuldenkrise hat Europa bereits die Aufsicht großer Banken verstärkt und Möglichkeiten zur Abwicklung maroder Institute geschaffen. Hier setzt die ESM-Reform nun an.