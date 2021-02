EuroMillionen - Keine "5 plus 2", nun geht es um 144,0 Mio. Euro

12, 19, 37, 44, 45 Sternenkreis: 2, 6

Bei der Euromillionen Ziehung vom Freitag hat es erneut keinen Europot-Gewinner ("5 plus 2 Richtige") gegeben. Bei der nächsten Ziehung am kommenden Dienstag werden im Europot rund 144,0 Millionen Euro erwartet, wie die Österreichischen Lotterien am späten Abend mitteilten. Es wurden demnach folgende Gewinnzahlen gezogen: 12, 19, 37, 44, 45 Sternenkreis: 2, 6.