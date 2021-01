Europa-Börsen deutlich schwächer - Euro-Stoxx-50 verliert 1,4 Prozent

ifo-Geschäftsklimaindex trübt sich im Jänner unerwartet deutlich ein - Nokia-Titel ziehen an Euro-Stoxx-Spitze um 13 Prozent an

Die Leitbörsen in Europa sind am Montag mit deutlichen Verlusten aus dem Handel gegangen. Der Euro-Stoxx-50 schloss mit einem Minus von 1,37 Prozent auf 3.553,14 Punkte. In Frankfurt gab der DAX um 1,66 Prozent auf 13.643,95 Einheiten nach. Der Londoner FTSE-100 ging ebenso um 0,84 Prozent leichter bei 6.638,85 Punkten aus dem Handel.

Einerseits trüben die anhaltenden Sorgen rund um die Corona-Pandemie, Virusmutationen und Verzögerungen bei den Impfstofflieferungen die Stimmung an den Märkten. Hinzu kommen erneute Reisebeschränkungen zur Eindämmung der Pandemie. So hat etwa der US-Präsident Joe Biden einen erneuten Einreisestopp für Ausländer aus Europa verhängt.

Daneben trugen zum Wochenauftakt auch schwache Konjunkturdaten zum allgemein negativen Stimmungsbild bei. Im Jänner trübte sich der ifo-Geschäftsklimaindex deutlicher als erwartet ein, wie das Münchner ifo-Institut in seiner monatlichen Umfrage unter deutschen Unternehmen festhielt.

Konkret sank das wohl wichtigste deutsche Wirtschaftsbarometer von 92,2 auf 90,1 Zähler. Zuvor war von Experten ein geringerer Rückfall auf 91,8 Punkte erwartet worden. Dabei bewerteten die Unternehmen sowohl die aktuelle Lage des Geschäfts als auch den Ausblick klar negativer als zuvor. "Die zweite Coronawelle hat die Erholung der deutschen Wirtschaft vorläufig beendet", sagte hierzu ifo-Präsident Clemens Fuest.

Auch aus den USA folgten im Verlauf keine positiven Impulse. An der Wall Street ging es zum Handelsauftakt ebenso nach unten. Neben der US-Berichtssaison, die zum Wochenstart eine Verschnaufpause einlegt, wurden in den USA auch keine marktrelevanten Konjunkturdaten veröffentlicht.

Der Fokus der Anleger dürfte sich nun im weiteren Wochenverlauf vor allem auf die FOMC-Sitzung der US-Notenbank richten. Weitere geldpolitische Lockerungsmaßnahmen werden dabei allerdings nicht erwartet.

Im Euro-Stoxx-50 waren Gewinner am Montag rar gesät. Die Aktien der Beteiligungsgesellschaft Prosus (plus 3,6 Prozent) konnten etwa von der Kursrally des chinesischen Internet-Konzerns Tencent profitieren, an dem Prosus beteiligt ist.

An der Indexspitze zogen unterdessen die Papiere des finnischen Netzwerkausrüsters Nokia um satte 13 Prozent an. Die Aktien reagierten sehr positiv auf einen optimistischen Analystenkommentar der Bank SEB. Diese misst den Aktien ein "erhebliches Turnaround-Potenzial" zu, nachdem Nokia jüngst einige Schwierigkeiten beim Ausbau seiner 5G-Angebote hatte.

Schwach zeigten sich unterdessen unter anderem die Bankenwerte. Im Eurozonen-Leitindex verloren etwa die Aktien der ING 4,5 Prozent und auch die Titel der französischen BNP Paribas gaben um 4,3 Prozent nach.

Europaweit gerieten zudem die Papiere der Luftfahrt- und Reisebranche unter Druck. Die anhaltenden Reisebeschränkungen setzen dem gesamten Sektor stark zu. In Paris gaben die Aktien von Air France KLM um 3,3 Prozent nach und in London verloren die Titel der Airline-Holding IAG 7,7 Prozent.