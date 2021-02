Europa-Börsen schließen fester - Euro-Stoxx-50 gewinnt 1,4 Prozent

Märkte lassen schwache Vorwoche hinter sich - Stimmungsdaten aus der Industrie fallen schwach aus

Die europäischen Leitbörsen konnten am Montag die schwache Vorwoche hinter sich lassen und gingen deutlich fester aus dem Handel. Zwar fielen Stimmungsdaten aus der Industrie weitgehend schwach aus. Jedoch handelte es sich hierbei vorwiegend um Zweitschätzungen.

Der Euro-Stoxx-50 schloss mit einem klaren Plus von 1,42 Prozent auf 3.530,85 Punkte. In Frankfurt ging es für den DAX um satte 1,41 Prozent auf 13.622,02 Punkte nach oben. Der Londoner FTSE-100 ging ebenso fester mit plus 0,92 Prozent auf 6.466,42 Einheiten aus dem Handel.

Laut einem Marktteilnehmer werden die Anleger zum Auftakt der neuen Handelswoche wieder risikofreudiger. Zwar laste die Corona-Pandemie weiterhin auf der Stimmung. Jedoch kommen nun nach den jüngsten Rücksetzern vermehrt Schnäppchenjäger aus der Deckung.

Für Verunsicherung sorgt andererseits weiterhin die Jagd auf die Hedgefonds-Industrie in den USA. Zuletzt hatten Kleinanleger die sich in Internetforen organisieren mit den Hedgefonds angelegt, indem sie massenhaft Aktien kauften bei denen die Fonds zuvor auf fallende Kurse gesetzt hatten. Unter anderem sorgten sie damit zuletzt für heftige Kurssprünge bei den Papiere des Videospielhändlers Gamestop.

Unterdessen standen am Montag Stimmungsdaten aus der Industrie auf der Agenda. In der Eurozone ist der Einkaufsmanagerindex der Industrie, der vom Marktforschungsinstitut IHS-Markit erhoben wird, um 0,4 Punkte auf 54,8 Zähler gefallen. Allerdings erwiesen sich die Daten somit etwas verbessert im Vergleich zu ersten Schätzung, diese hatte noch einen Wert von 54,7 Punkten errechnet.

Auch in Großbritannien zeigte sich die Industriestimmung im Jänner zwar schwächer als zuletzt allerdings robuster als zuvor erwartet. In den USA blieb der ISM-Index des verarbeitenden Gewerbes allerdings hinter den Erwartungen zurück. Der wichtige Stimmungsindikator fiel von 60,5 auf 58,7 Zähler. Von Expertenseite war zuvor lediglich ein Rückgang auf 60,0 Punkte erwartet worden.

Branchenseitig waren am Montag im Euro-Stoxx-50 Technologiewerte eindeutig die Favoriten. So kletterten die Papiere des niederländischen Halbleiterkonzerns ASML mit einem satten Plus von 3,5 Prozent an die Spitze der Kurstafel. Daneben legten auch die Titel des Zahlungsdienstleisters Adyen (plus 3,0 Prozent) und des Softwarekonzerns SAP (plus 2,1 Prozent) klar zu.

An der Euronext in Dublin gewannen die Titel von Ryanair 1,2 Prozent nachdem sie im Verlauf zeitweise klar verloren hatten. Für das Ende März ablaufende Geschäftsjahr rechnet der Konzern mit einem satten Verlust von 850 bis 950 Millionen Euro. Laut dem JPMorgen-Analysten David Perry sei der erwartete Nettoverlust damit höher als von ihm und vom Markt erwartet.