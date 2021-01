Europa-Börsen schließen im Minus, Euro-Stoxx-50 verliert 0,7 Prozent

Anleger zum Wochenauftakt zurückhaltend - sentix-Barometer zur Anlegerstimmung auf höchstem Stand seit Februar 2020 - Bau- und Autopapiere wenig gesucht

Die europäischen Leitbörsen haben am Montag mit Verlusten geschlossen. Der Euro-Stoxx-50 verlor zum Wochenauftakt 0,67 Prozent auf 3.620,62 Punkte. Auch der DAX in Frankfurt gab um 0,80 Prozent auf 13.936,66 Einheiten nach. In London schloss der FTSE-100 um 1,09 Prozent schwächer bei 6.798,48 Punkten.

Laut Marktexperten zeigen sich die Anleger nach dem positiven Jahresauftakt etwas vorsichtiger. Einerseits dürften viele Investoren nach den jüngsten Aufschlägen erstmal Gewinne mitnehmen. Andererseits belasten die weiter stark steigenden Corona-Neuinfektionszahlen. Zudem breitet sich die in Großbritannien erstmals aufgetretene mutierte Virus-Version zunehmend auch in anderen Ländern aus.

Außerdem lasten auch die jüngsten Zuwächse am Anleihenmarkt auf den Kursen. "Still und heimlich steigen die Zinsen von US-Staatsanleihen immer weiter an. Und das könnte für die aktuelle Börsenrally zur Bedrohung werden", merkte etwa der QC-Partners-Portfolio-Manager Thomas Altmann an. Anleihen werden dadurch wieder zu einer attraktiveren Alternative zu Aktien.

Aktuelle Konjunkturdaten blieben etwas hinter den Expertenerwartungen zurück. Das sentix-Barometer zur Anlegerstimmung in der Eurozone kletterte um 4,0 auf 1,3 Punkte. Die Prognosen der Marktexperten hatten zuvor jedoch einen Zuwachs auf 1,9 Zähler besagt. Trotzdem stieg der Konjunkturindikator den zweiten Monat in Folge und damit auf den höchsten Stand seit Februar 2020, als vor Ausbruch der Coronakrise im Frühjahr 2020.

Aus Branchensicht waren am Montag im Euro-Stoxx-50 besonders Automobil- und Baupapiere wenig gesucht. Am unteren Ende der Kurstafel schlossen die Aktien des französischen Baukonzerns Vinci um 3,7 Prozent niedriger. Daneben gaben auch die Titel des deutschen Autobauers BMW um klare 1,7 Prozent nach.

Bei Aktien der europäischen Banken war unterdessen keine klare Richtung zu erkennen. Einerseits rutschten die Titel der niederländischen ING im Eurozonen-Leitindex um 2,9 Prozent ab.

Andererseits konnten sich die Anteilsscheine der spanischen Banco Santander mit plus 1,8 Prozent auf 2,81 Euro am oberen Indexende behaupten. Hierbei half jedoch auch ein positiver Analystenkommentar der Schweizer Großbank UBS. Die Experten stuften die Santander-Aktien von "Neutral" auf "Buy" hoch und passten das Kursziel von 2 auf 3,30 Euro nach oben an.

Mit Aufschlägen von 0,6 Prozent schlossen die Aktien des französischen Pharmakonzerns Sanofi. Das Unternehmen gab am Montag die Übernahmen des britischen Biotechkonzerns Kymab für 1,1 Milliarden Dollar bekannt. Damit sichert sich Sanofi die Rechte an einem vielversprechenden Antikörper, der sich in der klinischen Entwicklung zur Behandlung von Autoimmunerkrankungen und entzündlichen Erkrankungen befindet.