Europa-Börsen zum Jahresauftakt mit leichten Zugewinnen

Industrie-Stimmung im Dezember deutlich aufgehellt - Schwacher Start an US-Börsen drückt auf Europa-Märkte nach unten

Die Leitbörsen in Europa sind am Montag mit leichten Zugewinnen aus dem Handel gegangen. Zum Handelsstart und am Vormittag waren die Märkte noch deutlich in der Gewinnzone gelegen. Die zunehmende Hoffnung rund um den weltweiten Start der Covid-Impfkampagne und positive Konjunkturdaten hatten für gute Stimmung gesorgt.

Im Verlauf gaben die Börsen jedoch deutlich nach, was wohl auch an der schwachen Eröffnung an der Wall Street gelegen hat. Laut Marktteilnehmern machten nach den jüngsten Rekordständen an den US-Börsen einige Anleger vorerst Kasse und nahmen einige der zuletzt erzielten Gewinne mit.

Der Leitindex der Eurozone, Euro-Stoxx-50, ging mit einem Plus von 0,33 Prozent bei 3.564,39 Punkten aus dem Handel. Damit schloss er jedoch deutlich unter seinem Tageshoch von über 3.600 Punkten. Der Frankfurter DAX ging ebenso mit hauchdünnen Aufschlägen von 0,06 Prozent bei 13.726,74 Zählern aus dem Handel. Im Verlauf hatte der DAX gar ein neues Rekordhoch erreicht. Der Londoner FTSE-100 schloss hingegen deutlich fester mit plus 1,72 Prozent bei 6.571,88 Einheiten.

Mittlerweile ist in weiten Teilen Europas die Impfkampagne gegen das Coronavirus gestartet. Die Anleger setzen angesichts dessen auf eine baldige wirtschaftliche Erholung und eine Rückkehr zur Normalität. Dabei klammern die Investoren die weiterhin schwierigen Pandemie-Verhältnisse mit strengen Lockdowns in Europa offenbar aus.

Anlass für Optimismus gaben am Montag hingegen aktuelle Konjunkturzahlen aus der Eurozone. Dort ist der Industrie-Einkaufsmanager des Marktforschungsinstitut IHS-Markit im Dezember gegenüber dem Vormonat um 1,4 Punkte auf 55,2 Zähler gestiegen. Damit deutet der Indikator weiter auf eine Erholung der Industrie.

Aus Branchensicht waren zum Auftakt des neuen Handelsjahres die europäischen Versorgerwerte besonders gut gesucht. Daneben schlossen auch die Papiere der Baubranche mit klaren Aufschlägen. Den Spitzenplatz im europäischen Auswahlindex nahmen die Titel des niederländischen Technologiekonzerns Philips mit satten Aufschlägen von 4,3 Prozent ein.

Nach dem Preisrutsch am Ölmarkt am Montagnachmittag gaben auch die Anteilsscheine der europäischen Ölkonzerne klar nach, womit diese europaweit als schwächste Branche aus dem Handel gingen. So verloren etwa die Papiere des italienischen Mineralölkonzerns Eni 1,2 Prozent.

Unterdessen konnten die Aktien des Flugzeugbauers Airbus ihre klaren Verlaufsgewinne von über 4 Prozent nicht halten. Zu Handelsschluss standen sie bei einem knappen Plus von 0,1 Prozent. Im vergangenen Jahr hat der Flugzeugbauer bis zum 29. Dezember rund 550 Flugzeuge ausgeliefert und damit sein internes Auslieferungsziel für das abgelaufene Jahr erreicht, wie die Nachrichtenagentur Bloomberg unter Berufung auf mit der Sache vertraute Kreise berichtete.

An der Euronext in Paris verbuchten die Anteilsscheine des Automobilkonzerns PSA klare Aufschlägen von 1,7 Prozent. Die Aktionäre des Opel-Mutterkonzerns haben am Montag die Megafusion mit Fiat Chrysler (FCA) mit überwältigender Mehrheit gebilligt. Auch die Aktionäre von Fiat Chrysler sprachen sich klar für die Fusion aus. Für die Papiere von FCA ging es ebenso um 1,5 Prozent nach oben.