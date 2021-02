Europa und USA verurteilen Raketenangriff im Irak

Urheber nicht gesichert, kaum bekannte Gruppe reklamiert Tat für sich

Die Außenminister Europas verurteilen in einer gemeinsamen Erklärung mit den USA den Raketenangriff im Nordirak "aufs Schärfste". "Gemeinsam werden wir die Regierung des Irak bei der Untersuchung des Angriffs unterstützen, um die Verantwortlichen zur Rechenschaft zu ziehen", erklärten die Außenminister der USA, Deutschlands, Frankreichs, Italiens und Großbritanniens am Dienstag.

Bei einem der schwersten Raketenangriffe im Norden des Iraks seit fast einem Jahr sind am Montag auf einen Stützpunkt des US-Militärs neun Menschen verletzt und ein ziviler Mitarbeiter getötet worden. Den Angriff reklamierte die kaum bekannte Gruppe Saraja Aulija al-Dam ("Brigaden der Hüter des Bluts") für sich.Eine Gruppe mit diesem Namen hatte schon früher die Verantwortung für Angriffe auf US-Truppen übernommen, zuletzt im Süden des Irak. US-Außenminister Antony Blinken sagte am Dienstag in einem Radiointerview, es sei noch zu früh, um zu sagen, wer für den "ungeheuerlichen" Angriff in Erbil verantwortlich sei.

Der Ministerpräsident der irakischen Zentralregierung, Mustafa al-Kadhimi, steht an der Seite der USA. Der Regierung in Bagdad fällt es jedoch schwer, die verschiedenen Gruppen im Irak, in dem die Schiiten die Mehrheit gegenüber den Sunniten stellen, zu versöhnen. Einige irakische Behördenvertreter sind der Auffassung, die Gruppe Saraja Aulija al-Dam unterhalte Verbindungen zum schiitischen Iran. Dies könnte zu Spannungen zwischen den USA und dem Iran führen zu einem Zeitpunkt, da die neue US-Regierung nach der Politik des maximalen Druckes von Ex-Präsident Donald Trump sich um eine Verbesserung der Beziehungen mit der Islamischen Republik bemüht.