Europäer wollen bei IAEA-Sitzung Iran-kritische Resolution einbringen

Iran warnt im Vorfeld vor Ende von Kompromiss zu Atom-Inspektionen - Text könnte zu vorzeitigem Ende der Übergangslösung führen

Bei der am Montag begonnenen Sitzung des Kontroll- und Lenkungsorgans der Internationalen Atomenergiebehörde (IAEA/IAEO) droht ein neuer Rückschlag für die Bemühungen um eine Wiederbelebung des internationalen Atomabkommens mit dem Iran. Nach Angaben von Diplomaten wollen die europäischen Unterzeichnerstaaten des Abkommens bei der Quartalssitzung des IAEA-Gouverneursrats eine Verurteilung der iranischen Entscheidung erreichen, nur noch eingeschränkte Inspektionen zuzulassen.

Den Angaben zufolge könnten Frankreich, Deutschland und Großbritannien eine entsprechende Resolution am Freitag zur Abstimmung vorlegen. In einem auch von den USA unterstützen Textentwurf äußern die drei Länder ihre "ernste Besorgnis" über das Vorgehen des Iran und fordern ihn auf, "unverzüglich" die Inspektionen in vollem Umfang wieder zuzulassen.

Der Text könnte zum vorzeitigen Ende einer Übergangslösung führen, mit der IAEA-Generaldirektor Rafael Grossi vor rund einer Woche noch schärfere Einschnitte in die Überwachung des iranischen Atomprogramms knapp verhindert hatte. In einem von der iranischen Vertretung in Wien verbreiteten Dokument droht Teheran für den Fall einer Iran-kritischen Resolution mit dem Abbruch der dreimonatigen Übergangslösung.

Ein Diplomat sagte angesichts der Drohungen, dieses "Risiko" müsse eingegangen werden. Es gehe um die "Glaubwürdigkeit der Behörde"; sie dürfe sich der "Erpressung" durch den Iran nicht beugen.

Zum Auftakt der Quartalssitzung des Gouverneursrats hatte Grossi eindrücklich davor gewarnt, die Kontrollen der iranischen Atomanlagen als Druckmittel bei den Verhandlungen über die Zukunft des internationalen Atomabkommens mit Teheran einzusetzen. Der IAEA-Chef rief dazu auf, der Diplomatie mehr Zeit zu lassen und nicht schon "nach sieben oder acht Tagen aufzugeben". Alle Seiten müssten "konstruktive Diskussionen führen und die Arbeit der Behörde sichern".

Am Sonntagabend hatte Teheran ein von der EU vorgeschlagenes Atom-Treffen mit den USA und anderen Vertragspartnern des Wiener Abkommens von 2015 abgelehnt, solange US-Sanktionen nicht aufgehoben werden. Um den Druck auf Washington zu erhöhen, erlaubt der Iran seit knapp einer Woche nur mehr eingeschränkte IAEA-Inspektionen. Die Anreicherung von Uran werde zwar weiterhin genau überwacht, doch Bereiche wie Forschung und Uranerz-Abbau seien eingeschränkt, sagte Grossi vor Journalisten. "Das ist ein riesiger Verlust", beklagte er.

Grossi hatte in letzter Minute noch schärfere Beschränkungen verhindert und im Iran für die nächsten drei Monate eine Übergangslösung ausverhandelt, damit die IAEA zumindest die wichtigsten Anlagen weiterhin überwachen kann. Dadurch sollte Zeit geschaffen werden, um über die Rückkehr der USA zum Atomabkommen zu verhandeln. "Die IAEA-Inspektionen dürfen nicht als Faustpfand auf den Tisch gelegt werden", sagte Grossi.

Die USA hofften indes auf eine Kehrtwende der Regierung in Teheran. "Wir denken, es ist eine Gelegenheit, die sie wirklich verpasst haben, und wir hoffen, dass sie das noch einmal überdenken werden", sagte die neue amerikanische UN-Botschafterin Linda Thomas-Greenfield bei ihrer ersten Pressekonferenz in New York. Die Vereinigten Staaten sitzen im März dem UN-Sicherheitsrat vor.

Sie habe sich in den vergangen Tagen mit ihren Kollegen im mächtigsten UN-Gremium auch über die Rettung des 2015 mit dem Iran ausgehandelten Abkommens ausgetauscht, so Thomas-Greenfield weiter. Mit dem iranischen Botschafter bei den Vereinten Nationen in New York habe sie aber noch nicht gesprochen und bisher auch keine entsprechenden Anweisungen bekommen. Die USA würden an einem von der EU einberufenen Treffen weiterhin teilnehmen, bekräftigte die Botschafterin. "Wir hoffen, dass der Iran dasselbe tun wird."

Die fünf UNO-Vetomächte USA, Frankreich, Großbritannien, Russland und China sowie Deutschland hatten das Atomabkommen mit dem Iran im Juni 2015 in Wien nach jahrelangen Verhandlungen geschlossen. Es soll die Islamische Republik am Bau von Atomwaffen hindern. Der frühere US-Präsident Donald Trump kündigte die Vereinbarung jedoch 2018 auf und ließ neue Sanktionen gegen den Iran verhängen, unter denen die Wirtschaft des Landes massiv leidet. Teheran zog sich seinerseits seither schrittweise von seinen Verpflichtungen aus dem Abkommen zurück.

Trumps Nachfolger Joe Biden will das Abkommen wiederbeleben, verlangt jedoch, dass Teheran vor einer Aufhebung der Sanktionen die Vereinbarung wieder einhält. Dagegen macht der Iran die Aufhebung der US-Strafmaßnahmen zur Vorbedingung dafür, dass das Land sich wieder in vollem Umfang an das Abkommen hält. Mit der von Grossi ausgehandelten dreimonatigen Übergangslösung sollte Zeit geschaffen werden, um einen Kompromiss zwischen beiden Seiten zu finden.