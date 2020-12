Europäische Leitbörsen verzeichnen Kursverluste

Ruhiger Handel an europäischen Märkten - Viele Anleger haben Bücher für heuer bereits geschlossen - Euro-Stoxx-50 steuert auf Jahresminus von rund 5 Prozent zu

Die europäischen Leitbörsen haben am Mittwoch mit Verlusten geschlossen. Der Euro-Stoxx-50 gab um 0,27 Prozent auf 3.571,59 Einheiten nach. Der FTSE-100 in London verlor 0,71 Prozent auf 6.555,82 Punkte. In Frankfurt fand zur Wochenmitte nur ein verkürzter Handelstag statt: Bereits am Nachmittag schloss der DAX mit Abschlägen von 0,31 Prozent bei 13.718,78 Zählern.

Ein turbulentes Börsenjahr neigt sich dem Ende zu. An einigen Märkten wie etwa Wien oder Frankfurt findet am morgigen Silvestertag kein Handel statt. In Paris und in London wird unterdessen auch morgen, wenn auch verkürzt, gehandelt.

Den coronabedingten Einbruch im Frühjahr konnte der Euro-Stoxx-50 nicht gänzlich aufholen, womit der Eurozonen-Leitindex das Jahr im Vergleich zum Jahresende 2019 um rund 5 Prozent tiefer beenden dürfte.

Vor allem die Konjunkturspritzen der Notenbanken und das Anrollen der Covid-Impfkampagnen in vielen Ländern hatte den Börsenindizes wieder zu mehr Schwung verholfen. Der Londoner FTSE-100 bleibt dabei mit einem satten Jahresminus von fast 14 Prozent zurück. Vor allem die Unsicherheiten rund um den Brexit haben den Anlegern am britischen Markt den Appetit im heurigen Jahr neben Corona zusätzlich verdorben.

Für den Frankfurter DAX endet das Jahr aus Gesamtsicht sogar mit Aufschlägen von 3,5 Prozent. Im deutschen Leitindex verzeichneten vor allem Papiere der sogenannten Corona-Krisengewinner deutliche Zugewinne. So stiegen im Gesamtjahr 2020 die Aktien des Essenslieferanten Delivery Hero um satte 80 Prozent.

Der Handel verlief zur Wochenmitte in sehr ruhigen Bahnen. Laut Marktexperten haben viele Anleger ihre Bücher für das heurige Jahr bereits geschlossen. Auch marktrelevante Konjunkturdaten wurden keine veröffentlicht. Lediglich Verbraucherpreisdaten aus Spanien standen auf der Agenda. Dort hat sich der Rückgang der Verbraucherpreise im Dezember weiter abgeschwächt.

In Großbritannien hat am Mittwoch das britische Unterhaus dem Brexit-Handelspakt zwischen Großbritannien und der Europäischen Union (EU) zugestimmt. In Kraft treten soll das Gesetz vermutlich erst nach Mitternacht.

Auch aufseiten der Corona-Impfstoff gab es zur Wochenmitte Neuigkeiten aus Großbritannien. Als erstes Land weltweit hat das Vereinigte Königreich den Covid-Impfstoff des britischen Pharmakonzerns Astrazeneca zugelassen. Der Konzern hatte sein Vakzine in Zusammenarbeit mit der Universität von Oxford entwickelt. An der Londoner Börse ging es für die Titel von Astrazeneca um 0,8 Prozent nach unten.