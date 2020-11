Europäische Literaturtage: Gestreamte Wildnis im leeren Saal

Ariadne von Schirach und Robert Menasse diskutierten zur Eröffnung zwischen Berlin und Krems - Weitere Veranstaltungen bis 22. November, zugänglich nur über Youtube

"Mehr Wildnis!" lautet das diesjährige Thema der 12. Europäischen Literaturtage, die vom 19. bis 22. November als Live-Stream aus dem Klangraum Krems Minoritenkirche übertragen werden. Um Aspekte der Wildnis als Lebenshaltung und Denkweise ist es auch bei der Eröffnung am Donnerstagabend im Gespräch von Robert Menasse mit Ariadne von Schirach gegangen.

Die Europäischen Literaturtage verstehen sich als Ort entspannten, anregenden Austausches über Literatur - eines Austausches, wie er in gewohnter Weise diesmal nicht stattfinden kann, betonte eingangs Walter Grond, Leiter der Literaturtage. Vielmehr gelte es, durch Verlegung in den virtuellen Raum eine "Brücke zwischen realer Begegnung und medialer Vermittlung" zu bauen. "Wir scheuen diesen Aufwand nicht, weil wir definitiv Literaturverliebte sind", so Grond in deutlicher Anspielung auf den umstrittenen Ausspruch des Bundeskanzlers über "Kulturverliebte".

"Was bedeutet Wildnis - Unverfügbarkeit, Brache, Erfrischung?" Noch ehe Ariadne von Schirach im Live-Stream aus Berlin hinzugeschaltet wurde, um diese Fragen zu erörtern, lichtete Menasse in Tradition des jährlichen Publikumsfotos den leeren Saal ab. An den Bildschirmen verfolgten dann zwischen 80 und 100 Zuschauer das Gespräch - keinesfalls mehr, als in vergangenen Jahren physisch anwesend waren.

In ihrem einleitenden, etwa zehnminütigen Eröffnungsvortrag zog die deutsche Autorin und Philosophin einen Bogen von Hölderlin ("Komm ins Offene, Freund") über Thoreau bis in die unmittelbare Gegenwart. Wildnis beginne einerseits dort, "wo der Mensch nicht mehr ist", sei jedoch auch "mitten in uns selbst" anzutreffen: "Sie zu erkunden heißt, sich dem Verdrängten zu stellen." Daraus seien einige Erkenntnisse zu gewinnen, etwa, dass nicht die Natur bedroht sei, sondern die Menschen, und "dass uns Menschen mehr verbindet als trennt." Insofern bringe auch die Pandemie eine "Erfahrung globaler Zusammengehörigkeit" mit sich.

Dieser optimistischen Sichtweise setzte Menasse eine gehörige Portion Skepsis entgegen und outete sich als "kein Freund der Wildnis, sondern der zivilisatorischen Ordnung." Letztlich traf man sich im dialektischen Kompromiss: Wildnis kann tückisch und bedrohlich sein, aber auch ersehnt angesichts allseitiger Überregulierungen. Die Tücken der Technik waren jedenfalls nicht zu überhören, manche Wortmeldung aus Berlin kam akustisch ramponiert an.

Noch bis Sonntag beteiligen sich internationale Autoren, darunter Petina Gappah, Matthias Politycki, Polly Clark, Sjon, Miek Zwamborn und Olga Grjasnowa, an der Wildnis-Reflexion, aber auch an weiteren Themen. Im Rahmenprogramm wirken Mario Rom's Interzone, Johannes Silberschneider, Ernst Molden und Ursula Strauss mit. Als Abschluss wird am Sonntag der Ehrenpreis des Österreichischen Buchhandels für Toleranz in Denken und Handeln verliehen, der in diesem Jahr an A. L. Kennedy geht. Sämtliche Veranstaltungen sind mittels Live-Schaltung zugänglich.

(S E R V I C E - 12. Europäische Literaturtage, bis 22. November. Detailprogramm, Info und Live-Stream: www.literaturhauseuropa.eu/de, www.youtube.com/channel/UCWpCbocfw6cDigv9ZUKVNDQ)

