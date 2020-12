Europäischer Filmpreis heuer als Fünf-Tage-Show aus Berlin

"Another Round", "Corpus Christi" und "Martin Eden" gehen mit den meisten Nominierungen ins Rennen - Auftakt der Preisvergabe am Dienstag

Kommende Woche werden die Europäischen Filmpreise vergeben, doch fällt die Verleihung heuer anders aus als in den Vorjahren. Die Gala in Island wurde wegen der Pandemie abgesagt, stattdessen findet sie nun digital statt und wird an fünf Abenden aus Berlin per Livestream übertragen. Auftakt ist am Dienstag, am Samstag steht zum Abschluss der Preis für den besten europäischen Film des Jahres als Höhepunkt an.

Hier ist u.a. "Undine" von Christian Petzold nominiert. Der Regisseur greift darin einen alten Nixenmythos auf und verlegt die Erzählung aus der Romantik in die heutige Zeit. Der Film ist gleichzeitig spröde und zauberhaft, mit den Schauspielern Paula Beer und Franz Rogowski in den Hauptrollen. Auch "Berlin Alexanderplatz" ist als bester Film im Rennen. Regisseur Burhan Qurbani hat den Literaturklassiker neu verfilmt. Er verschiebt die Geschichte ins heutige Berlin, schickt seine Figuren zu Drogendealern, Flüchtlingsunterkünften und in Bordelle. Mit beeindruckendem Klang und rauschhaften Bildern.

Insgesamt sechs Filme sind in der wichtigsten Kategorie vorgeschlagen. Neben "Undine" und "Berlin Alexanderplatz" sind es "Another Round" ("Der Rausch") des dänischen Regisseurs Thomas Vinterberg, "Corpus Christi" von Jan Komasa, "Martin Eden" von Pietro Marcello und "The Painted Bird" von Vaclav Marhoul.

Als beste Schauspielerin sind unter anderem die deutschen Darstellerinnen Nina Hoss ("Schwesterlein") und Paula Beer ("Undine") nominiert. Beer hat für ihre Darstellung als etwas unwirklich erscheinende Historikerin Undine bereits den Silbernen Bären der Berlinale gewonnen.

Beim Europäischen Filmpreis gehen "Another Round", "Corpus Christi" und "Martin Eden" mit den meisten Nominierungen ins Rennen. Im vergangenen Jahr war die Historiengroteske "The Favourite - Intrigen und Irrsinn" als bester europäischer Film ausgezeichnet worden - Olivia Colman hatte für ihre Rolle als übellaunige Queen Anne auch den Oscar gewonnen.

