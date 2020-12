Europäischer Filmpreis - Mads Mikkelsen ist bester Schauspieler

Regisseur Thomas Vinterberg erhält Preis für beste Regie

Der Däne Mads Mikkelsen hat den Europäischen Filmpreis als bester Schauspieler gewonnen. Die Europäische Filmakademie zeichnete den 55-Jährigen am Samstagabend in Berlin für seine Rolle in der Tragikomödie "Der Rausch" aus. Darin spielt er einen Mann, der sich mit anderen ständig betrinkt, um die Möglichkeiten des Alkohols auszutesten. Mikkelsen war per Videoschaltung zugeschaltet. Das Drama von Thomas Vinterberg ist auch als bester Film des Jahres nominiert.

Der dänische Filmemacher erhielt am Samstagabend den Europäischen Filmpreis für die beste Regie. Vinterberg ("Das Fest", "Am grünen Rand der Welt") bedankte sich am Samstagabend in einer Videoschaltung "Ich bin sehr stolz." Wegen der Pandemie wurden die Auszeichnungen diesmal in einer Online-Zeremonie verliehen.