Europäischer Gerichtshof erklärte Asarow-Sanktionen für nichtig

Gericht rügte wiederholte EU-Sanktionen gegen ukrainischen Ex-Ministerpräsidenten ohne erforderliche Prüfung ihrer rechtsstaatlichen Grundlagen in der Ukraine

Der Gerichtshof der Europäischen Union (EuGH) in Luxemburg hat am 16. Dezember endgültig entschieden, dass die seit 2014 und bis 2019 alljährlich verlängerten EU-Sanktionen gegen den ukrainischen Ex-Premier Mykola Asarow nichtig sind. Asarows Wiener Anwälte Gabriel Lansky und Alexander Egger feierten das Urteil am Dienstag als richtungsweisenden "Sieg der Menschenrechte" in der EU.

"Ich bin stolz darauf, dass unser Urteil ein menschenrechtlicher Meilenstein wurde, in welchem auch das Recht die Sanktionspolitik der Europäischen Sanktionspolitik durchdringt", kommentierte Anwalt Lansky in einer Online-Pressekonferenz den europäischen Richterspruch. In Zukunft werde es nicht mehr möglich sein, dass die EU Vorwürfe von Drittstaaten ungeprüft zur Grundlage von Sanktionen mache, sagte Lansky.

Richter in Luxemburg hatten am 16. Dezember die erstmals im März 2014 verhängten und im März 2020 ausgelaufenen EU-Sanktionen gegen den ehemaligen ukrainischen Ministerpräsidenten Asarow für nichtig erklärt und das mit einem "Beurteilungsfehler" begründet: Der Rat der Europäischen Union habe nicht überprüft, ob die ukrainische Justiz in jenen Strafverfahren, auf denen die EU-Sanktionen basierten, die Verteidigungsrechte sowie Asarows Recht auf effektiven gerichtlichen Rechtsschutz gewahrt hätte. Die Rede im Urteilsspruch war aber auch davon, dass sich der Rat im Zusammenhang mit seiner Sanktionsentscheidung nicht mit "lakonischen oder ungenauen Angaben" aus der Ukraine begnügen hätte sollen.

"Die Sanktionen, die die EU gegen mich einführte, waren rein politisch. Und die ersten Sanktionen gegen mich basierten 2014 auf einem Zettel, auf dem auch mein Namen stand. Sie waren in keiner Weise gerechtfertigt", kommentierte am Dienstag Asarow selbst.

Die aktuelle Entscheidung sei nicht nur sein Sieg, sondern auch ein Sieg für all jene, die (in der Ukraine, Anm.) politisch verfolgt würden, erklärte er. Früher oder später würde jenes "hässliche politische System" zusammenbrechen, das (der zwischen 2014 bis 2019 amtierende, Anm.) Präsident Petro Poroschenko aufgebaut habe und das die Ukraine an einer Weiterentwicklung hindere sowie den Bürgern das Recht auf ein faires Verfahren verwehre. "Das europäische Gericht hat bestätigt, dass es in der Ukraine keinen Rechtsstaat gibt", bekräftigte er.

Der als spröder Technokrat bekannte Asarow war kurz vor dem politischen Sieg des Maidan als Ministerpräsident zurückgetreten und lebt seit Februar 2014 in Russland. Im Zusammenhang mit auch nach Poroschenkos Abtritt laufenden Strafverfahren plane er derzeit aber keine Rückkehr in die Ukraine, erläuterte der Ex-Politiker. Die Frage der APA, ob er an eine Übersiedlung nach Österreich denke, wollte er am Dienstag nicht beantworten. Vor dem Machtwechsel in Kiew 2014 hatte Asarows Familie über ansehnliches Immobilienvermögen in Wien sowie in Mariazell verfügt, das anfänglich im Zusammenhang mit den damaligen EU-Sanktionen auch beschlagnahmt worden war.

(Alternative Schreibweise: Nikolaj Asarow)