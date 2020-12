Europaminister bereiten EU-Gipfel vor

Edtstadler hält Einigung mit Großbritannien noch für möglich - Türkei "rote Linien" aufzeigen

Die EU-Europaminister bereiten bei einem Allgemeinen Rat am morgigen Dienstag per Videokonferenz den EU-Gipfel vor, der Ende dieser Woche in Brüssel stattfindet. Der Gipfel wird als letzte Möglichkeit gesehen, um die EU-Budgetblockade von Polen und Ungarn zu überwinden. Neben der Corona-Pandemie, dem Klimawandel, dem Brexit und den Beziehungen mit der Türkei steht auch der von der EU-Kommission vorgelegte "European Democracy Action Plan" im Fokus des EU-Ministerrates.

Europaministerin Karoline Edtstadler (ÖVP) sieht in dem Demokratie-Plan der EU-Kommission "ein starkes Bekenntnis zu den europäischen Grundwerten. Gleichzeitig ist er ein Instrument um Menschenrechte und Demokratie auch im digitalen Raum zu stärken. Der Fokus muss hierbei insbesondere auf großen Internet-Plattformen liegen", sagte Edtstadler. "Ziel ist es, diesen Plattformen klare Rahmenbedingungen zu geben, um die Meinungsäußerungsfreiheit vor Hass und Hetze zu schützen und Desinformation im Internet effektiv zu bekämpfen." Österreich gehe mit dem Kommunikationsplattformen-Gesetz voran. Weitere Vorschläge zur Bekämpfung von Terrorpropaganda im Netz will die EU-Kommission am Mittwoch machen.

Zu den Beziehungen mit der Türkei meint Edtstadler, die EU müsse Ankara Grenzen aufzeigen. "Die Türkei testet permanent ihre Grenzen aus und bewegt sich mit jedem Schritt weiter weg von unseren europäischen Werten. Die EU muss der Türkei nun ihre roten Linien zeigen und klare Worte finden. Für mich ist klar, dass die Türkei keine Aussicht auf einen EU-Beitritt hat", sagte die Europaministerin.

Beim Brexit bekräftigt Edtstadler laut Aussendung die Unterstützung Österreichs für Chefverhandler Michel Barnier und betonte, dass es für die künftigen Beziehungen mit Großbritannien faire Wettbewerbsbedingungen ("Level Playing Field") brauche, wenn London Zugang zum Europäischen Binnenmarkt wolle. "Es gibt keine Rechte, ohne Pflichten. Ich habe vollstes Vertrauen in Chefverhandler Michel Barnier und unterstütze ihn auf ganzer Linie. Die Verhandlungen befinden sich derzeit in der kritischen Schlussphase. Ziel ist es, bis Jahresende das künftige Verhältnis der EU mit Großbritannien auf neue Beine zu stellen. Die Zeit dafür wird sehr knapp, dennoch halte ich es immer noch für möglich, eine Einigung zu erzielen."