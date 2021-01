Europaminister besprechen am Montag Corona und die Zukunft Europas

Mit Ministerin Edtstadler: Müssen nun Lehren aus der ersten Phase der EU-weiten Impfstoff-Verteilung ziehen

In Vorbereitung auf den EU-Videogipfel zur Coronavirus-Pandemie am kommenden Donnerstag wird das Thema von den Europaministern am Montag virtuell besprochen. Auch die Zukunft Europas und die Schwerpunkte der portugiesischen Ratspräsidentschaft stehen zur Debatte. Europaministerin Karoline Edtstadler (ÖVP) wird daran teilnehmen. Beschlüsse werden keine gefasst.

Die Europaminister werden sich drei Wochen nach Beginn des Coronavirus-Impfprogramms in der Diskussion auf die Einführung des Impfstoffes konzentrieren, die nicht kritikfrei ablief. Der EU-Kommission wurde unter anderem vorgeworfen, zu wenig Impfstoffe bestellt zu haben, den einzelnen EU-Staaten eine zu langsame Impfkampagne. "Wir müssen nun die Lehren aus der ersten Phase der EU-weiten Impfstoff-Verteilung ziehen. Wichtig ist, das Vertrauen der Menschen in die Impfung zu stärken und Desinformation entschieden entgegenzuwirken", erklärte Edtstadler gegenüber der APA.

Die Zukunft Europas steht ebenfalls auf der Agenda der Europaminister. Unter der portugiesischen EU-Ratspräsidentschaft soll endlich der Startschuss der EU-Zukunftskonferenz erfolgen. Die Konferenz will eine stärkere Bürgerbeteiligung an europäischen Fragen ermöglichen. Ursprünglich hätte der auf zwei Jahre angesetzte Dialog bereits im Mai beginnen sollen - wegen der Corona-Pandemie war das aber nicht möglich. Auch ein Streit um den Vorsitz der Konferenz blockierte den Start.

"Wir müssen hier dringend in die Gänge kommen", so Edtstadler. Sie forderte den Beginn der Konferenz in diesem Halbjahr. "Zwar hat die Bewältigung der Coronakrise zweifellos für alle Mitgliedsstaaten höchste Priorität, gerade jetzt müssen wir uns aber auch damit beschäftigen, was die EU in Zukunft leisten kann und soll. Die Zukunftskonferenz ist dabei ein entscheidendes Instrument."

Schlussendlich werden die Schwerpunkte der portugiesischen EU-Ratspräsidentschaft von den EU-Ministern genauer ins Visier genommen. Die sozialdemokratische Regierung in Lissabon will im Gefolge der Coronakrise einen Fokus auf die Beschäftigung, Armutsbekämpfung und auf Investitionen in den europäischen Gesundheitsschutz legen. Auch die Digitalisierung und das Klima sollen nicht zu kurz kommen.