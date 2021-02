Europaministerin Edtstadler zu Arbeitsgesprächen in Berlin

Corona-Tests und Hass-Postings - Pandemie: "Österreichs Weg Vorbild für Europa"

"Der österreichische Weg kann für Europa Vorbild sein", sagte Europaministerin Karoline Edtstadler (ÖVP) zum Auftakt ihrer Berlin-Reise in Hinblick auf die Teststrategie. Edtstadler wird Arbeitsgespräche unter anderem mit dem deutschen Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) und Europa-Staatsminister Michael Roth (SPD) führen.

Am morgigen Donnerstag trifft Edtstadler in Berlin auf Arbeitsebene zu mehreren Gesprächen zusammen. Hauptthemen sind die Pandemiebekämpfung sowie Strategien gegen den Antisemitismus und gegen Hass im Netz. Mit Gesundheitsminister Spahn und Europa-Staatsminister Roth erörtert sie vor allem den gemeinsamen Kampf gegen die Pandemie. Zwischen Deutschland und Österreich hatten die kurzfristigen Teilschließungen der Grenzen für Irritationen gesorgt. Es wird erwartet, dass der Konflikt um die aktuellen Grenzkontrollen deutlich zur Sprache kommt.

Edtstadler will ihren Gesprächspartnern in Berlin darlegen, dass für Österreich die Testungen ein Schlüssel zur Eindämmung der Pandemie seien. Wöchentlich werden mehr als eine Million Menschen getestet. Damit liege, so Edtstadler, Österreich im europäischen Spitzenfeld hinter Zypern und Dänemark. Deutschland hinkt beim Gratis-Testen in Europa deutlich hinterher, will jetzt aber nachziehen. Spahn hatte jüngst angekündigt, dass es ab März auch in Deutschland kostenlose Corona-Schnelltests für alle Bürger geben werde. Ähnlich wie in Österreich sollen vermutlich die Kommunen in ihren Testzentren die Tests durchführen oder die Apotheken damit beauftragen.

Zum Auftakt ihrer Berlin-Reise äußerte sich Edtstadler im Gespräch mit der APA: Der österreichische Weg könne für Europa Vorbild sein. "Wir setzen auf breite Testungen: im Bereich der Schulen, bei den körpernahen Dienstleistungen und künftig bei den Gratis-Wohnzimmer-Tests. Damit sind wir Vorreiter in Europa", so die Europaministerin.

Neben der Zusammenarbeit bei der Pandemiebekämpfung steht auch das Thema Antisemitismus auf der Agenda. Kanzleramtsministerin Edtstadler hatte Ende Jänner gemeinsam mit Vizekanzler Werner Kogler (Grüne) Österreichs nationale Strategie gegen Antisemitismus präsentiert. Österreich sei damit eines der ersten Länder in Europa, das eine solche Strategie vorlege. In Berlin wird Edtstadler ein europaweit einheitliches Verbotsgesetz einfordern und bei ihrem Treffen mit Europa-Staatsminister Michael Roth um Unterstützung werben.

Auch die häufigen Demonstrationen von Corona-Leugnern werden ein Thema sein. Sowohl Wien als auch Berlin sind von derartigen Protestveranstaltungen immer wieder betroffen.