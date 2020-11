Europarat-Experten in Sorge über Rechte von Minderheiten

Demokratie wird geschwächt, wo zwischen verschiedenen ethnischen, kulturellen, sprachlichen oder religiösen Gruppen Spaltungen geschaffen werden

Experten des Europarats haben sich besorgt über die Rechte von Minderheiten gezeigt. Rückschläge bei Minderheitenrechten seien Grund für ernste Bedenken, da sie die Inklusivität europäischer Gesellschaften gefährden könnten, schrieb das zuständige Beobachtungsgremium zum Schutz von Minderheiten (FCNM) in seinem zweijährigen Bericht am Mittwoch.

Die Demokratie werde geschwächt, wo zwischen verschiedenen ethnischen, kulturellen, sprachlichen oder religiösen Gruppen Spaltungen geschaffen werden.

In den vergangenen zwei Jahren seien nationalistische, populistische und fremdenfeindliche Bewegungen und Parteien weiter gewachsen, heißt es in dem Bericht. Islamophobie, Antisemitismus und Antiziganismus verbreiteten sich in Europa weiter. Nationalistische Diskurse im Namen der vermeintlichen Mehrheit zielten darauf ab, die bereits eingeschränkte gesellschaftliche Teilhabe von Minderheiten weiter zu begrenzen.

Das Gremium forderte, unter anderem im Bereich der Bildung größere Anstrengungen zu unternehmen. Verschiedene Perspektiven auf Geschichte und Wissen über nationale Minderheiten sollten in Bücher, Lehrpläne und Schulungen aufgenommen werden.

Der Europarat mit Sitz in Straßburg setzt sich für den Schutz der Menschenrechte in seinen 47 Mitgliedstaaten ein. Er ist kein Organ der Europäischen Union.