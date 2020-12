Europarat prangert Lage von Homosexuellen in Polen an

Mijatovic: "Weit verbreitete Stigmatisierung" von LGBTI-Menschen

Die Menschenrechtskommissarin des Europarats, Dunja Mijatovic, hat die Lage von Schwulen, Lesben und anderen sexuellen Minderheiten in Polen angeprangert. LGBTI-Menschen seien dort "weit verbreiteter Stigmatisierung" ausgesetzt, erklärte Mijatovic in einem am Donnerstag veröffentlichten Bericht. Das Problem bestehe grundsätzlich seit langem, habe sich aber seit 2017 "verschlimmert".

Maßgeblich verantwortlich dafür seien Äußerungen und Haltungen höchster politischer Amtsträger wie Präsident Andrzej Duda und dem Chef der Regierungspartei PiS, Jaroslaw Kaczynski, erklärte Mijatovic. Duda hatte dieses Jahr im Wahlkampf etwa gesagt, "die LGBT-Ideologie" sei "schlimmer als der Kommunismus". Kaczynski hatte die LGBTI-Gemeinschaft als "Bedrohung" für die traditionelle Familie bezeichnet. Das englische Kürzel LGBTI steht für Lesben, Schwule, Bisexuelle, Transsexuelle und Intersexuelle.

Mijatovic begrüßte explizit die 2019 erklärte Absicht der städtischen Behörden von Warschau, die Hauptstadt "integrativer" zu machen. Als Reaktion darauf hätten sich jedoch etwa hundert Gemeinden, die rund ein Drittel des Landes abdeckten, als frei von "LGBTI-Ideologie" oder "Homopropaganda" erklärt. Die "gefährliche" Interpretation der Abkürzung LGBTI als Ausdruck einer Ideologie verurteilte die Menschenrechtskommissarin scharf.

Weitere Probleme ergeben sich laut Mijatovic aus einer lückenhaften Rechtslage. Demnach gibt es in Polen keine gesetzlichen Bestimmungen zur Anerkennung nicht-heterosexueller Lebensgemeinschaften. Transgender-Menschen müssten erst ein "langes und teures" Gerichtsverfahren durchlaufen, um ihr Geschlecht offiziell zu ändern. Und das Strafrecht sieht keine erschwerenden Umstände für Verbrechen wegen der sexuellen Ausrichtung des Opfers vor. Ein Vorschlag für ein solches Gesetz war 2016 abgelehnt worden.

Die Menschenrechtskommissarin führte in diesem Zusammenhang an, dass es zuletzt wiederholt zu "gewalttätigen Angriffen" auf Teilnehmer von Schwulenparaden gekommen und LGBTI-Rechtsaktivisten Schikanen und Einschüchterungen ausgesetzt gewesen seien. Sie forderte die Behörden auf, die Rechte dieser Menschen besser zu schützen und "die Zusammenarbeit und das gegenseitige Vertrauen wiederherzustellen, das durch einige Entwicklungen der letzten Zeit möglicherweise untergraben wurde".