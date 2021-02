Europas Börsen am Nachmittag im Minus - Inflationsängste belasten

Euro-Stoxx-50 verliert 0,9 Prozent - Engie nach Zahlen gesucht

Europas Börsen haben sich am Freitagnachmittag weiter schwach gezeigt. Der Euro-Stoxx-50 fiel bis knapp vor 15 Uhr um 0,92 Prozent auf 3.651,22 Punkte. In Frankfurt verlor der DAX 0,44 Prozent auf 13.818,46 Einheiten. Deutlicher nach unten ging es in London. Der britische FTSE-100 notierte mit einem Minus von 1,72 Prozent bei 6.537,52 Punkten.

Belastet wurden die Märkte weiter von den steigenden US-Anleihenrenditen und den daraus resultierenden Inflationsängsten. Denn mit steigenden Zinsen und Preisen könnte auch die lockere Geldpolitik der US-Notenbank ein Ende finden.

Während die US-Notenbank eine Zinserhöhung vor 2023 als unwahrscheinlich ansehe, preisten die Anleihemärkte derzeit ein früheres Ende der lockeren Geldpolitik ein, schrieb Marktbeobachter Milan Cutcovic von Axitrader. "Das Argument von nicht zwangsläufig zu hohen Bewertungen am Aktienmarkt aufgrund tiefer Zinsen droht an Schlagkraft zu verlieren."

Für Impulse bei einzelnen Aktien sorgte auch die Ergebnisberichtssaison. Aktien des französischen Versorgers Engie verloren nach der Zahlenvorlage 2,98 Prozent. Der Konzern hatte wegen der wirtschaftlichen Folgen durch die Corona-Pandemie im vergangenen Jahr im Tagesgeschäft rund ein Fünftel weniger verdient. Goldman-Analyst Rakesh Patel sprach zudem von einem schwächeren Ausblick, der sich aber mit Verkäufen und Sondereffekten erklären lasse.

Positive Ausreißer im allgemein etwas schwächeren Trend bei den Touristikwerten waren IAG. Die Papiere der British-Airways-Mutter verteuerten sich in London um 4,21 Prozent und waren damit die größten Gewinner im FTSE. Der Konzern hat zwar wegen des nahezu brachliegenden Flugverkehrs im vergangenen Jahr einen Verlust von fast sieben Milliarden Euro verbucht, Branchenkenner lobten aber die stark gestiegene Liquidität des Konzerns.