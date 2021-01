Europas Börsen am Nachmittag schwach, Euro-Stoxx-50 verliert 0,9%

Corona-Infektionszahlen und Lockdown-Verschärfungen belasten - Ankündigung von US-Konjunkturpaket bringt keine Impulse

Die europäischen Leitbörsen haben am Freitagnachmittag ihre Anfangsverluste noch etwas ausgebaut. Der Eurozonen-Leitindex Euro-Stoxx-50 lag gegen 14.50 Uhr 0,89 Prozent im Minus bei 3.608,97 Punkten. Der deutsche Leitindex DAX fiel um 1,02 Prozent auf 13.846,21 Einheiten. Der FTSE-100 in London verlor 0,90 Prozent auf 6.740,89 Zähler.

Für Zurückhaltung an den Börsen sorgten die hohen Corona-Infektionszahlen sowie die Verschärfungen der Corona-Maßnahmen in einigen Ländern. Angesichts der schnellen Ausbreitung der neuen britischen Virusmutation plant etwa Frankreich ab Samstag eine landesweite Ausgangssperre ab 18.00 Uhr. Auch in Deutschland nimmt die politische Diskussion über eine zeitnahe Verschärfung der Restriktionen derzeit Fahrt auf, inklusive der Forderung nach einem kompletten Lockdown.

Die Nachricht über ein geplantes Corona-Konjunkturpaket in den USA wurde hingegen an den Märkten vorerst ignoriert. Der künftige US-Präsident Joe Biden hatte am Donnerstag Pläne für ein Hilfspaket im Umfang von 1,9 Billionen Dollar vorgestellt. Ein Paket in diesem Ausmaß sei aber an den Märkten schon erwartet worden, hieß es.

Die am Nachmittag veröffentlichten US-Konjunkturdaten brachten den Börsen keine merklichen Impulse. Die Stimmung in den New Yorker Industrieunternehmen hat sich überraschend eingetrübt. Der viel beachtete Empire-State-Index fiel im Jänner auf 3,5 Punkte, wie die regionale Notenbank von New York mitteilte. Im Dezember hatte der Indexwert bei 4,9 Punkten gelegen. Analysten wurden von der Entwicklung überrascht. Sie hatten im Schnitt mit einem Anstieg auf 6,0 Punkte gerechnet.

Gemeldet wurden in den USA auch Zahlen zu den Erzeugerpreisen und den Einzelhandelsumsätzen. Erwartet werden am Freitag noch Daten zur Industrieproduktion und das Michigan Sentiment. Die Analysten der Helaba stellen sich für den Indikator der Verbraucherstimmung der Uni Michigan angesichts der zuletzt angespannten Arbeitsmarktdaten auf eine Eintrübung ein. Im Februar könnte es aber dank des von Joe Biden geplanten Konjunkturpakets wieder zur Aufhellung kommen, schreiben die Experten.

Zu den Aktien im Fokus zählen am Freitag nach Meldung von Quartalszahlen SAP. Die Aktien des Softwarekonzerns waren im Frühhandel die Tagesgewinner im DAX, gaben ihre Gewinne in Folge aber ab und notierten zuletzt 0,21 Prozent im Minus. SAP hatte am Vorabend für das vierte Quartal einen leichten Anstieg des Betriebsergebnis auf 8,28 Mrd. Euro gemeldet. Die zuvor bereits gekappten Jahresziele hat das Unternehmen damit erreicht.

Unter den Gewinnern fanden sich im Euro-Stoxx-50 einige Bankwerte. So waren ING mit einem Plus von 1,16 Prozent die größten Gewinner im Index. In London stiegen Indivior um 11,24 Prozent, nachdem der Pharmakonzern seine Prognosen erhöht hatte.

Schwach zeigten sich europaweit hingegen Aktien aus der Ölbranche wie Total (minus 1,08 Prozent) oder BP (minus 1,28 Prozent). Auch die Ölpreise kamen am Freitag zurück. Bergbaukonzerne wie BHP (minus 2,76 Prozent) gaben ebenfalls deutlich nach.

In Paris büßten die Aktien von Carrefour 3,83 Prozent ein und waren damit die größten Verlierer im französischen Leitindex CAC-40. Händlern zufolge belastet nach wie vor der Umstand, dass sich der französische Staat gegen eine geplante Übernahme des Handelskonzerns durch die kanadische Alimentation Couche-Tard in Stellung gebracht hat. Allerdings sei der Deal bisher noch nicht verboten worden, hieß es.