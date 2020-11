Europas Börsen bauen Plus bis zu Mittag leicht aus

Euro-Stoxx-50 legt 0,7 Prozent zu - Ruhiger Wochenausklang - Infektionszahlen und Lockdowns dämpfen Impfstoff-Euphorie - Sage nach Zahlen unter Druck

Die europäischen Börsen haben am Freitag im Vormittagsverlauf ihr Anfangsplus leicht ausgebaut. Der Euro-Stoxx-50 notierte gegen zwölf Uhr mit einem kleinen Aufschlag von 0,65 Prozent bei 3.474,34 Punkten. Der deutsche DAX befestigte sich um 0,53 Prozent auf 13.154,91 Zähler. Der britische FTSE legte 0,69 Prozent auf 6.377,92 Punkte zu.

Gestützt wurden die Märkte zu Wochenschluss von der Aussicht auf bald zur Verfügung stehende Corona-Impfstoffe. Angesichts der Sorgen wegen hoher Infektionszahlen und der Lockdowns in vielen Ländern dürften viele Investoren aber trotz guter Impfstoff-Nachrichten vorerst abwarten. "Weiterhin gilt es auch zu berücksichtigen, dass auf dem erreichten Kursniveau bereits sehr viel positive Erwartung eingepreist wurde", schreiben die Analysten der Helaba.

Für Unsicherheit an den Märkten sorgte auch, dass US-Finanzminister Steven Mnuchin entgegen den Empfehlungen der Notenbank Fed zuletzt das Ende einiger milliardenschweren Corona-Hilfsprogramme angekündigt hatte. Die im Frühjahr über das Cares-Gesetz geschaffenen Maßnahmen sollen nun am 31. Dezember auslaufen, so Mnuchin.

Wichtige Unternehmens- oder Konjunkturnachrichten lagen in der Früh kaum vor. Auch die meisten Einzelwerte bewegten sich im Frühhandel kaum von der Stelle. Stärker unter Druck kamen in London Sage und waren mit einem Minus von 13,33 Prozent die mit Abstand größten Verlierer im FTSE. Das Softwareunternehmen hat für sein Geschäftsjahr einen Ergebnisrückgang gemeldet. Gute Nachfrage gab es hingegen nach guten Daten der Branche in einigen Einzelhandelswerten.

In Frankfurt fanden sich die Aktien von MTU mit einem Minus von 1,76 Prozent am unteren Ende vom DAX. Am Markt hieß es, der am Vortag abgehaltene Kapitalmarkttag des Triebwerkbauers habe die Anleger nicht von der Aktie überzeugt.

Gesucht waren hingegen Titel des Pharmakonzerns Merck. Die Aktien stiegen nach einer Empfehlung des Analysehauses Pareto um 1,21 Prozent und fanden sich damit an der Spitze im DAX. Die Analysten von Pareto haben ihre nach den von Merck gemeldeten Drittquartalszahlen ihre Empfehlung für die Aktie von "hold" auf "buy" angehoben und ihr Kursziel auf 143 Euro erhöht.