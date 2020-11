Europas Börsen dank Impfstoff-Hoffnung mit kleinen Gewinnen

Euro-Stoxx-50 legt 0,5 Prozent zu - Aussicht auf Corona-Impfstoff stützt, Reaktion bleibt aber verhalten

Die europäischen Börsen haben am Freitag mit kleinen Gewinnen geschlossen. Der Euro-Stoxx-50 stieg um 0,45 Prozent auf 3.467,60 Punkte. Der deutsche Leitindex DAX legte 0,39 Prozent auf 13.137,25 Zähler zu. Der FTSE-100 in London stieg um 0,27 Prozent auf 6.351,45 Punkte. Gestützt wurden die Märkte zu Wochenschluss von der Aussicht auf bald zur Verfügung stehende Corona-Impfstoffe.

So haben die deutsche BioNtech und der US-Pharmariese Pfizer bei der US-Arzneimittelbehörde FDA eine Notfallzulassung für ihren Corona-Impfstoff beantragt. Angesichts der Sorgen wegen hoher Infektionszahlen und der Lockdowns in vielen Ländern dürften viele Investoren aber trotz guter Impfstoff-Nachrichten vorerst abwarten.

Vor dem Wochenende dürften einige Anleger auch sicherheitshalber Gewinne mitgenommen haben, hieß es. Für Unsicherheit an den Märkten sorgte, dass US-Finanzminister Steven Mnuchin entgegen den Empfehlungen der Notenbank Fed zuletzt das Ende einiger milliardenschweren Corona-Hilfsprogramme angekündigt hatte.

Wichtige Konjunkturdaten wurden zum Wochenschluss nicht veröffentlicht. Auch Unternehmensnachrichten spielten am Freitag kaum eine Rolle. Zu den Ausnahmen zählte die britische Sage. Die Aktien des Softwareunternehmens waren nach Meldung eines Ergebnisrückgangs mit einem Minus von 13,39 die klaren Tagesverlierer im FTSE.

Gut gesucht waren hingegen Prosus und fanden sich mit einem Plus von 3,72 Prozent an der Spitze im Euro-Stoxx-50. Die Aktien der Beteiligungsgesellschaft könnten Ende November in den währungsgemischten Stoxx-50 aufgenommen werden und dort Unilever N.V. ersetzen, erwarten die Analysten der Commerzbank. Hintergrund ist die anstehende Fusion der bisher jeweils einzeln notierten niederländischen Unilever NV und der britischen Unilever Plc in eine neue Unilever Plc.