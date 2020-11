Europas Börsen drehen zu Mittag knapp ins Minus

Händler: Gewinnmitnahmen bremsen Rally - Euro-Stoxx-50 verliert 0,3 Prozent

Europas Börsen sind am Mittwoch im Vormittagsverlauf knapp ins Minus gedreht. Der Euro-Stoxx-50 fiel bis gegen 12.30 Uhr um 0,27 Prozent auf 3.498,51 Punkte. Der deutsche Aktienindex DAX ermäßigte sich um 0,39 Prozent auf 13.241,09 Punkte. Der britische FTSE fiel um 0,54 Prozent auf 6.397,67 Punkte.

Nach der jüngsten Kursrally könnten viele Anleger nun Gewinne mitnehmen, hieß es. Auch mit Blick auf das in den USA anstehende Thanksgiving-Wochenende dürften viele Marktteilnehmer nun sicherheitshalber ihre Positionen schließen, sagte der Analyst Stephen Innes von Axi.

Anleger verabschiedeten sich am Mittwoch vor allem von den Sektoren Automobilbau und Banken, die beiden in den vergangenen Wochen kräftig gestiegen waren. Die Europäische Zentralbank rechnet damit, dass die Geldhäuser mehr Geld für Kreditrisiken vorhalten müssen. Auch das ließ Anleger vorsichtiger agieren. So fanden sich zu Mittag unter den größten Verlierern Bankwerte wie ING (minus 3,29 Prozent), Banco Santander (minus 2,66 Prozent) oder Deutsche Bank (minus 1,92 Prozent).

In London stiegen Aktien des Spirituosenherstellers Diageo nach einer Analystenempfehlung um rund zwei Prozent. Das Unternehmen sei gut positioniert für eine durchgreifende Erholung, hieß es von der Bank Credit Suisse, die zum Kauf der Aktien riet. Melrose Industries stiegen nach Veröffentlichung eines gut aufgenommenen Zwischenberichts um 4,20 Prozent und waren damit die größten Gewinner im FTSE.

Für Bewegung könnten jetzt die am Nachmittag stehenden US-Daten sorgen. Wegen des Thanksgiving-Feiertags am Donnerstag werden einige Zahlen wie etwa die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe schon am Mittwoch veröffentlicht.

Wichtige Hinweise auf die Konjunkturentwicklung im vierten Quartal erwarten die Helaba-Analysten vor allem von den Auftragseingängen langlebiger Wirtschaftsgüter. Die ebenfalls anstehende Revision der BIP-Schätzung dürfte hingegen keine größeren Überraschungen bringen. Veröffentlicht werden zudem Zahlen zu den Konsumausgaben, privaten Einkommen und den Neubauverkäufen.