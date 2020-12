Europas Börsen im Frühhandel mehrheitlich im Plus - Brexit im Fokus

Euro-Stoxx-50 legt 0,5 Prozent zu - Hoffnung auf Brexit-Einigung in letzter Minute

Die Börsen in Europa sind am Mittwoch großteils mit moderaten Gewinnen in den Handel gestartet. Der Euro-Stoxx-50 stieg bis gegen 10 Uhr um 0,52 Prozent auf 3.515,62 Punkte. Der deutsche DAX legte 0,55 Prozent auf 13.491,51 Zähler zu. Leicht nach unten ging es hingegen in London. Der britische FTSE-100 ermäßigte sich um 0,24 Prozent auf 6.437,97 Punkte.

Gestützt wurden die Märkte von neuen Hoffnungen auf einen erfolgreichen Abschluss eines Brexit-Handelsdeals. Medienberichten zufolge könnte noch eine Einigung in letzter Minute gelingen. Er sei "einigermaßen optimistisch", dass ein Handelspakt mit der EU zustande komme, sagte Bauminister Robert Jenrick am Mittwoch dem Sender Sky News. Es gebe aber weiterhin "die gleichen schwerwiegenden Meinungsverschiedenheiten" zu Fischereirechten und gleichen Wettbewerbsbedingungen.

Die Aussicht auf eine Einigung stützte auch das britische Pfund, belastete damit aber den britischen FTSE-Index. In dem Index sind exportorientierte Unternehmen, die unter einem starken Pfund leiden, stark gewichtet.

Aufmerksam verfolgt werden auch alle Entwicklungen rund um das geplante US-Konjunkturhilfspaket. Der scheidende US-Präsident Donald Trump hat zuletzt die Unterzeichnung des vom Kongress verabschiedeten Hilfspakets gegen die Corona-Krise abgelehnt und fordert eine Nachbesserung.

Zu den Aktien im Fokus zählten im Frühhandel Daimler. Die Aktien des Automobilkonzerns waren mit einem Plus von 2,56 Prozent die größten Gewinner im DAX und im Euro-Stoxx-50. Daimler zieht offenbar für seine Lastwagensparte einen Börsengang oder eine Abspaltung in Erwägung. Konzernchef Ola Källenius strebe eine Trennung des Geschäfts Ende 2021 oder im Jahr 2022 an, berichtete das "Handelsblatt" (HB) am Dienstagabend unter Berufung auf mit der Sache vertraute Personen.

Um weitere knapp zwei Prozent stiegen außerdem die Aktien von HeidelbergCement, nachdem sie am Vortag bereits um fast 4 Prozent nach oben gesprungen waren. Angeblich spielt der Baustoffkonzern einen Bereichsverkauf durch, wie am Dienstag kurz vor Handelsschluss an die Öffentlichkeit gedrungen war. Die Nachrichtenagentur Bloomberg hatte unter Berufung auf mit der Sache vertraute Personen berichtet, HeidelCement erwäge sein Kalifornien-Geschäft zu veräußern und könnte auf diese Weise 1,5 Milliarden US-Dollar einnehmen.

In London waren Luftfahrtwerte im Frühhandel stark gesucht. So fanden sich Aktien der British Airways-Mutter IAG mit einem Plus von 1,91 Prozent an der Spitze im FTSE. Gut gesucht waren auch Titel des Triebwerksherstellers Rolly Royce mit einem Plus von 1,69 Prozent.

Insgesamt gab es am Mittwoch nur wenig marktbewegende Unternehmensnachrichten. Zudem dürften viele Marktteilnehmer für heuer ihre Bücher bereits geschlossen haben. Damit sind aber auch größere Kurssprünge bei nur geringen Umsätzen möglich.