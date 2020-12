Europas Börsen im Verlauf im Plus - Hoffnung auf US-Konjunturpaket

Brexit-Unsicherheiten bremsen allerdings Börsen

Die europäischen Börsen haben am Mittwochnachmittag ihre anfänglichen Gewinne großteils gehalten. Gegen 14.45 Uhr notierten der Eurozonen-Leitindex Euro-Stoxx-50 mit einem Plus von 0,57 Prozent bei 3.545,80 Punkten. Der Frankfurter DAX stieg um 0,99 Prozent auf 13.409,69 Zähler. In London legte der FTSE-100 um 0,35 Prozent auf 6.581,65 Punkte zu. Angetrieben wurden die Börsen von der Hoffnung auf ein neues US-Konjunkturhilfspaket.

Gebremst wurde die Börsenstimmung allerdings von den Unsicherheiten rund um den in Verhandlung stehenden Brexit-Handelspakt. Am Abend will der britische Premier Boris Johnson die EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen treffen, um doch noch einem Deal den Weg zu bahnen. Von diesem Donnerstag an treffen sich die EU-Staats- und Regierungschefs zu ihrem letzten Gipfel des Jahres.

Am Donnerstag werden zudem Impulse von den geldpolitischen Entscheidungen der Europäischen Zentralbank (EZB) erwartet. Anleger dürften laut den Helaba-Analysten hier vor allem auf eine Ausweitung des Krisenkaufprogramms PEPP setzen. Aufmerksam verfolgt werden an den Märkten zudem weiter die Corona-Infektionszahlen und neuen Lockdown-Maßnahmen in mehreren Ländern.

Zu den Aktien im Fokus zählten am Mittwoch Covestro. Die Aktien des Kunststoffkonzerns legten am Nachmittag 5,18 Prozent zu und waren damit die größten Gewinner im DAX. Wegen eines besser als erwartet laufenden Schlussquartals erhöhte Covestro die Jahresziele. Auch für den für Aktionäre interessanten operativen freien Mittelzufluss zeigt sich Covestro optimistischer.

Gut gesucht waren nach Analystenempfehlungen auch BASF und stiegen um 3,78 Prozent. Die Commerzbank und die UBS haben ihre Kaufempfehlungen für die Aktie des Chemiekonzerns bestätigt. Die Commerzbank-Analysten haben gleichzeitig ihr Kursziel von 57 auf 71 Euro erhöht, die UBS sieht weiter ein Kursziel von 70 Euro. Laut den UBS-Analysten lassen die angehoben Covestro-Prognosen auch für die BASF Gutes erwarten.

Nachrichten gab es auch von Tesco. Die Aktien der britischen Supermarktkette legten on London 1,12 Prozent zu. Tesco will laut einer Mitteilung von Mittwoch noch vor dem Jahresende den Verkauf seiner Aktivitäten in Thailand und Malaysia im Rahmen einer acht Milliarden Pfund schweren Transaktion abschließen.