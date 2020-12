Europas Börsen im Verlauf mehrheitlich im Plus

Euro-Stoxx-50 gewinnt 0,7 Prozent - Hoffnung auf Brexit-Deal stützt

Die wichtigsten Börsen in Europa lagen am Mittwochnachmittag weiter mehrheitlich im Plus. Der Euro-Stoxx-50 stand knapp vor 15 Uhr mit einem Plus von 0,72 Prozent bei 3.522,79 Punkten. Der deutsche DAX stieg um 0,73 Prozent auf 13.515,50 Punkte. Lediglich in London ging es leicht ins Minus. Der britische FTSE ermäßigte sich um 0,01 Prozent auf 6.452,25 Punkte.

Für vorsichtigen Optimismus sorgten Signale, dass es noch vor den Weihnachtsfeiertagen den ersehnten Handelspakt zwischen Großbritannien und der EU geben könnte. Er sei "einigermaßen optimistisch", dass ein Handelspakt mit der EU zustande komme, sagte Bauminister Robert Jenrick am Mittwoch dem Sender Sky News. Es gebe aber weiterhin "die gleichen schwerwiegenden Meinungsverschiedenheiten" zu Fischereirechten und gleichen Wettbewerbsbedingungen. Die Aussicht auf eine Einigung stützte auch das britische Pfund, belastete damit aber den britischen FTSE-Index wegen seiner starken Gewichtung exportorientierter Unternehmen.

Unterdessen verpasste der scheidende US-Präsident Donald Trump mit seiner Veto-Drohung gegen das vom Kongress beschlossene Corona-Konjunkturpaket allzu großen Hoffnungen am Markt einen Dämpfer. Gebremst wurde die Marktstimmung auch weiter von den Nachrichten über eine vor allem in Großbritannien grassierende neue Variante des Coronavirus.

Zu den Aktien im Fokus zählten weiter Daimler. Die Aktien des Automobilkonzerns waren mit einem Plus von 2,35 Prozent die zweitgrößten Gewinner im DAX. Daimler zieht offenbar für seine Lastwagensparte einen Börsengang oder eine Abspaltung in Erwägung. Konzernchef Ola Källenius strebe eine Trennung des Geschäfts Ende 2021 oder im Jahr 2022 an, berichtete das "Handelsblatt" (HB) am Dienstagabend unter Berufung auf mit der Sache vertraute Personen.

Gut gesucht waren europaweit auch Aktien aus der Luftfahrtbranche. So fanden sich Aktien des Flugzeugbauers Airbus (plus 2,95 Prozent), des Triebwerksherstellers MTU (plus 3,09 Prozent) und der British Airways-Mutter IAG (plus 2,36 Prozent) unter den größten Gewinnern.