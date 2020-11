Europas Börsen legen im Frühhandel zu - Impfstoffhoffnungen stützen

Euro-Stoxx-50 gewinnt 0,9 Prozent - Auch Astrazeneca meldet jetzt vielversprechende Daten zu Impfstoff - Luftfahrt- und Energiewerte gesucht

Die europäischen Börsen haben am Montag im Frühhandel zugelegt. Der Euro-Stoxx-50 stieg bis 10.15 Uhr um 0,87 Prozent auf 3.497,77 Punkte. Der deutsche DAX legte 1,03 Prozent auf 13.271,93 Zähler zu. Der britische FTSE gewann 0,36 Prozent auf 6.374,53 Punkte. Angetrieben wurden die Märkte von Hoffnungen auf möglicherweise bald verfügbare Corona-Impfstoffe.

Mit dem britisch-schwedischen Pharmakonzern Astrazeneca hat nun ein weiteres Unternehmen positive Daten zu einem Corona-Impfstoff vorgelegt. Das Vakzin vermeide mit im Mittel 70-prozentiger Wahrscheinlichkeit, an Covid-19 zu erkranken, teilte das Unternehmen auf Basis von Daten aus der Testphase III am Montag mit. Die Sorgen um die weiter hohen Infektionszahlen und Folgen der Lockdowns wurden damit zu Wochenstart etwas zurückgedrängt.

Gesucht waren mit der Hoffnung auf Impfstoffe Aktien mit einem Bezug zur Luftfahrtbranche. So stiegen Airline-Aktien wie Airbus (plus 1,44 Prozent) oder International Consolidated Airlines (plus 4,40 Prozent). Titel der Triebwerkshersteller MTU (plus 1,75 Prozent) und Rolls Royce (plus 2,77 Prozent) legten ebenfalls zu. Sehr fest zeigten sich auch Energiewerte wie Total (plus 2,72 Prozent), BP (plus 2,66 Prozent) oder Eni (plus 2,55 Prozent).

Für Impulse sorgten auch einzelne Unternehmensnachrichten. So stiegen Credit Agricole in Paris um 3,62 Prozent und waren damit die Spitzenreiter im CAC-40, nachdem die Bank ein Übernahmeangebot für die lombardische Bank Creval gemeldet hatte. Auch andere Bankaktien konnten am Vormittag zulegen. So legten Deutsche Bank 2,50 Prozent zu. BNP Paribas gewannen 2,19 Prozent.

Die am Vormittag gemeldeten Einkaufsmanagerindizes für die Eurozone wirkten sich nicht merklich im Handel aus. Im November hat sich die Stimmung der Einkaufsmanager deutlich eingetrübt. Der an den Finanzmärkten stark beachtete Einkaufsmanagerindex vom Institut IHS Markit fiel um 4,9 Punkte auf 45,1 Zähler.

Der Stimmungsindikator ist damit bereits den vierten Monat in Folge gefallen und liegt deutlich unter der Wachstumsschwelle von 50 Punkten. Analysten hatten mit einem Rückgang des Stimmungsindikators auf 45,6 Punkte gerechnet. Um 10.30 Uhr MEZ stehen jetzt noch die Einkaufsmanagerindizes für Großbritannien zur Veröffentlichung an. In den USA werden am Montagnachmittag keine wichtigen Datenveröffentlichungen erwartet.