Europas Börsen legen zu Mittag stark zu - DAX auf Rekordkurs

Euro-Stoxx-50 gewinnt 0,9 Prozent - Brexit-Deal und Einigung auf US-Hilfspaket stützen

Europas Börsen haben am Montagvormittag deutlich zugelegt. Der Euro-Stoxx-50 stieg bis gegen 12 Uhr um 0,94 Prozent auf 3.576,42 Punkte. Der deutsche DAX legte 1,52 Prozent auf 13.793,82 Zähler zu. Im Frühhandel hatte der Index ein neues Rekordhoch markiert. Die britische Börse bleibt am Montag geschlossen. Mit dem Brexit-Deal und dem US-Corona-Hilfspaket kamen zwei Hängepartien kurz vor Jahresschluss zu einem Ende - und daraus schöpfen Anleger Mut.

Analysten der Deutschen Bank sehen Grund zur Freude. Die Impfstoff-Nachrichten der vergangenen Wochen seien ein beispielloser Sieg der Wissenschaft. Dies werde zu einer deutlich schnelleren Normalisierung des täglichen Lebens führen, als es vor noch gar nicht allzu langer Zeit anzunehmen war, erklärten die Devisen-Strategen Robin Winkler und George Saravelos jüngst. Sie gehen nun davon aus, dass der besonders gefährdete Anteil der Bevölkerung in den Industrieländern bis zum Frühjahr und die Gesamtbevölkerung dann bis Mitte 2021 immunisiert werden könne.

Bis zu einer Normalisierung des Alltags der Menschen und des Wirtschaftslebens setzen Investoren erst einmal weiter auf die Hilfen der Politik. Dass der noch amtierende US-Präsident Donald Trump nun endlich das vom Kongress mit überparteilicher Mehrheit beschlossene Corona-Konjunkturpaket im Umfang von rund 900 Milliarden US-Dollar (etwa 740 Milliarden Euro) in Kraft gesetzt hat, kam an den Finanzmärkten zum Start in die letzte Handelswoche des Jahres denn auch gut an. Das gilt auch für den kurz vor Ultimo fixierten Brexit-Handelspakt zwischen Großbritannien und der EU.

Die größten Gewinner im DAX waren nach guten Nachrichten Delivery Hero mit einem Plus von 8,78 Prozent. Wie erwartet genehmigte die koreanischen Kartellbehörde KFTC den Zusammenschluss mit dem dortigen Unternehmen Woowa Brothers zwar nur unter Auflagen. Die Behörde verlangt unter anderem den Verkauf der Südkorea-Tochter Yogiyo. Der Essensauslieferer fügt sich aber und erwartet den Abschluss des Deals nun im ersten Quartal 2021, was bei den Anlegern gut ankam.

Zu den Aktien im Fokus zählten am Montag auch Deutsche Post. Die Aktien des Logistikkonzerns stiegen nach optimistischen Aussagen des Post-Chefs im Frühhandel um 2,73 Prozent. "Wir sind zuversichtlich, 2020 mit einem Rekordgewinn abzuschließen", sagte der Vorstandsvorsitzende Frank Appel im Gespräch mit der "Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung".