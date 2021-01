Europas Börsen legen zu - Senatswahlen in Georgia im Fokus

Euro-Stoxx-50 legt 1,1 Prozent zu - Starke Gewinne in London - Sieg der Demokraten ließe auf umfangreiche Konjunkturhilfen hoffen

Die europäischen Leitbörsen haben am Mittwochnachmittag zugelegt. Der Euro-Stoxx-50 stieg bis gegen 14.50 Uhr um 1,10 Prozent auf 3.586,96 Punkte. Der Frankfurter DAX legte 0,98 Prozent auf 13.785,60 Zähler zu. Deutlich stärker nach oben ging es in London. Der britische FTSE-100 stieg um 3,07 Prozent bei 6.814,93 Punkte.

Unterstützt wurden die Börsen von Nachrichten zu den Senats-Stichwahlen im US-Bundesstaat Georgia. Einer der beiden demokratischen Senats-Kandidaten galt am Mittwoch bereits als Sieger, der andere baute seinen Vorsprung schrittweise aus. Sollten die Demokraten beide Stichwahlen gewinnen, hätten sie de facto die Mehrheit im Senat.

Da die Demokraten bereits das Abgeordnetenhaus kontrollieren hätte der künftige US-Präsident Joe Biden damit freie Hand um seine politischen Pläne durchzusetzen. Damit könnten auch die geplanten Konjunkturhilfen noch größer ausfallen als bisher vorgesehen.

Die Londoner Börse profitierte am Mittwoch besonders von der Aussicht auf ein US-Konjunkturpaket, aber auch von den steigenden Ölpreisen. So fanden sich Ölwerte wie Royal Dutch (plus 5,85 Prozent) unter den Gewinnern. Europaweit stark gesucht waren auch Bankwerte wie HSBC (plus 7,78 Prozent) oder ING (plus 6,10 Prozent).

In Frankfurt fanden sich HeidelbergCement mit einem Plus von 4,70 Prozent an der Spitze im DAX. Der Zementhersteller dürfte nach Aussage von Händlern von hohen Investitionen in die Infrastruktur des Landes profitieren, sollten die Demokraten im Kampf um den Senat punkten und dann ein milliardenschweres Hilfsprogramm zügig umsetzen. Die Heidelberger sind auf dem nordamerikanischen Markt sehr aktiv.