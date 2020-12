Europas Börsen nach US-Arbeitsmarktbericht kaum verändert

US-Daten wirken sich nicht merklich aus - Ruhiger Wochenausklang - Ölwerte nach OPEC-Beschlüssen gesucht

Die europäischen Börsen haben am Freitagnachmittag nicht merklich auf die Veröffentlichung des US-Arbeitsmarktberichts reagiert. Die meisten Märkte bewegten sich weiter in der Nähe der Vortagesstände. Der Euro-Stoxx-50 notierte gegen 15 Uhr mit einem kleinen Plus von 0,18 Prozent bei 3.523,52 Punkte.

Der deutsche DAX hielt mit einem knappen Minus von 0,04 Prozent bei 13.246,95 Punkten. Der britische FTSE lag 0,67 Prozent im Plus bei 6.533,66 Punkten.

Die um 14.30 Uhr veröffentlichten US-Arbeitsmarktdaten brachten nicht die erhofften Impulse für die Börsen. Die Arbeitslosenquote ist wie von Analysten erwartet um 0,2 Prozentpunkte auf 6,7 Prozent gesunken, wie das US-Arbeitsministerium mitteilte. Das gemeldete Stellenplus lag mit 245.000 aber deutlich unter der durchschnittlichen Prognose von 460.000 neu geschaffenen Jobs. Die US-Notenbank achtet bei ihren geldpolitischen Entscheidungen stark auf die Lage am Arbeitsmarkt, der monatliche Arbeitsmarktbericht spielt daher für die Börsen eine wichtige Rolle.

Gut gesucht waren nach den jüngsten Beschlüssen der OPEC europaweit Ölwerte. So fanden sich in London BP (plus 3,13 Prozent) und Royal Dutch (plus 2,83 Prozent) unter den größten Gewinnern und hievten auch den FTSE stärker ins Plus. Auch im Euro-Stoxx-50 fanden sich mit Total (plus 2,95 Prozent) und Eni (plus 2,80 Prozent) zwei Ölwerte unter den größeren Gewinnern.

Das Ölkartell OPEC und seine zehn Kooperationspartner (OPEC+) drehen den Ölhahn wieder etwas weiter auf. Ab Jänner solle die zuletzt stark gekürzte Produktion wieder um 500.000 Barrel (je 159 Liter) pro Tag erhöht werden, teilte das Ministerium am Donnerstagabend nach einem mit Spannung erwarteten OPEC-Treffen mit.

Gut aufnehmen dürften die Rohstoffmärkte derzeit, dass generell eine Einigung zur teilweisen Beibehaltung der Förderkürzungen erzielt wurde. Als ölpreisstützend wurde von Analysten auch gewertet, dass die OPEC die Coronakrise weiter genau beobachtet und flexibel reagieren will.

Für Bewegungen bei einzelnen Aktien sorgten auch einige Analystenstimmen. So stiegen Daimler um 1,66 Prozent, nachdem Goldman Sachs die Kaufempfehlung für die Aktie bestätigt hat.

Aufmerksam verfolgt werden an den Märten neben der Coronakrise derzeit auch weiter alle Entwicklungen rund um den Brexit. Die Verhandlungen mit Großbritannien stehen nach Informationen aus der EU vor dem entscheidenden Durchbruch. Eine Einigung über die Beziehungen zwischen dem Vereinigten Königreich und der EU werde noch vor Ablauf des Wochenendes erwartet, sagte ein EU-Vertreter am Freitag der Nachrichtenagentur Reuters.