Europas Börsen schließen an US-Feiertag kaum bewegt

Gewinnmitnahmen vor dem Wochenende - Automobilwerte schwach

Die europäischen Börsen haben am Donnerstag ohne klare Richtung geschlossen. Der Euro-Stoxx-50 ermäßigte sich minimal um 0,03 Prozent auf 3.510,94 Punkte. Der DAX in Frankfurt schloss ebenfalls praktisch unverändert mit einem Minus von 0,02 Prozent bei 13.286,57 Punkten. In London fiel der FTSE-100 um 0,44 Prozent auf 6.362,93 Punkte.

Der Handel am Thanksgivings-Tag gestaltete sich weitgehend ruhig. Bedingt durch den US-Feiertag fehlten auch in Europa richtungsweisende Impulse. Zudem dürften viele Anleger vor dem Wochenende sicherheitshalber Gewinne mitgenommen haben. Denn viele Amerikaner dürften Thanksgiving auch für ein verlängertes Wochenende nutzen und erst am Montag wieder aktiv sein.

Die jüngste Rally angetrieben von Impfstoffhoffnungen und der Aussicht auf einen geordneten US-Präsidentenwechsel kam damit vorerst zum Stehen. Für Unsicherheit sorgten zudem weiter die anhaltend hohen Infektionszahlen und die Ängste vor den wirtschaftlichen Folgen der Lockdowns. In London kamen dazu noch die Unsicherheiten rund um einen drohenden Brexit ohne EU-Handelspakt.

Am besten hielten sich am Donnerstag Aktien aus der Gesundheits- und Technologiebranche. Unter Druck kamen hingegen im Sektorvergleich vor allem Titel aus der Autoindustrie wie Volkswagen (minus 2,46 Prozent) und Daimler (minus 2,30 Prozent). Schwach zeigten sich auch Titel der Öl- und Bankenbranche.

Die größten Verlierer im Euro-Stoxx-50 waren nach einer Verkaufsempfehlung die Aktien des irischen Baukonzerns CRH mit einem Minus von 2,67 Prozent. Angesichts eines dürftigen Wachstumsprofils sei die Aktie zu hoch bewertet, argumentierte die Investmentbank Goldman Sachs und riet zum Verkaufen.

In London verloren Aktien von Virgin Money 9,07 Prozent. Die Aktie hatte bereits am Vortag stark nachgegebenen, nachdem die Bank einen starken Gewinnrückgang gemeldet hatte.