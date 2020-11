Europas Börsen schließen behauptet - Euro-Stoxx-50 verliert 0,1%

Impfstoffhoffnungen sorgten nur zeitweise für Gewinne

Die europäischen Börsen haben am Montag behauptet geschlossen. Die Hoffnungen auf bald verfügbare Corona-Impfstoffe sorgten nur zeitweise für Gewinne, bis Handelsschluss fielen die Börsen wieder in die Nähe der Vortagesstände zurück. Der Euro-Stoxx-50 ermäßigte sich um 0,13 Prozent auf 3.463,04 Punkte. Der deutsche Leitindex DAX fiel minimal um 0,08 Prozent auf 13.126,97 Zähler. Der FTSE-100 in London gab um moderate 0,06 Prozent auf 6.347,66 Punkte ab.

Für gute Börsenstimmung sorgte im Frühhandel, dass der von Biontech und Pfizer entwickelte Impfstoff in den USA im Fall einer Notfallzulassung einem Regierungsvertreter zufolge schon ab dem 11. Dezember verfügbar sein könnte. Mit dem britisch-schwedischen Pharmakonzern Astrazeneca hat zudem ein weiteres Unternehmen positive Daten zu einem Corona-Impfstoff vorgelegt.

Gebremst wurde die Euphorie an den Märkten allerdings von den weiter hohen Infektionszahlen und den Ängsten vor den wirtschaftlichen Folgen der Pandemie. So zeigte auch der am Vormittag gemeldete Einkaufsmanagerindex für die Eurozone eine deutliche Eintrübung der Wirtschaftsstimmung im November. Der an den Finanzmärkten stark beachtete Index vom Institut IHS Markit fiel um 4,9 Punkte auf 45,1 Zähler.

Gut gesucht waren am Montag Ölwerte wie Total (plus 4,70 Prozent). Die Ölpreise konnten angesichts der Hoffnung auf ein sich abzeichnendes Pandemie-Ende zulegen. Danone-Aktien waren mit einem Minus von 3,16 Prozent die Tagesverlierer im Euro-Stoxx-50. Der Konzern hatte massive Stellenstreichungen avisiert.