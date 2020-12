Europas Börsen schließen fester, Brexit-Endspurt im Fokus

Hoffnung auf Einigung in letzter Minute stützt Börsen

Europas Börsen haben am Mittwoch mit Gewinnen geschlossen. Der Euro-Stoxx-50 legte 1,19 Prozent auf 3.539,26 Punkte zu. Der deutsche DAX gewann 1,26 Prozent auf 13.587,23 Einheiten. In London schloss der FTSE-100 mit einem Aufschlag von 0,66 Prozent bei 6.495,75 Punkte. Positive Impulse erhielt der Markt im späten Handel von der Nachricht, dass ein Brexit-Handelspakt in greifbare Nähe gerückt ist.

Es sei "möglich, aber alles andere als sicher", dass noch am Mittwoch ein Abkommen mit der EU vereinbart werde, hieß es aus britischen Regierungskreisen. Ähnliche Signale kamen auch von Seiten der Europäischen Union. "Wir sind jetzt in der Endphase", sagte ein EU-Vertreter am Nachmittag. Gelänge eine Einigung, könnte ein harter wirtschaftlicher Bruch beider Seiten zum Jahresende im letzten Augenblick vermieden werden.

Zu den Aktien im Fokus zählten Daimler. Die Aktien des Automobilkonzerns stiegen um 3,32 Prozent, nachdem das "Handelsblatt" unter Berufung auf Konzernkreise über einen möglichen Börsengang der LKW-Sparte berichtet hatte.