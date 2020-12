Europas Börsen schließen fester, Brexit-Endspurt im Fokus

Hoffnung auf Einigung in letzter Minute stützt Börsen - Euro-Stoxx-50 legt 1,2 Prozent zu

Europas Börsen haben am Mittwoch mit Gewinnen geschlossen. Der Euro-Stoxx-50 legte 1,19 Prozent auf 3.539,26 Punkte zu. Der deutsche DAX gewann 1,26 Prozent auf 13.587,23 Einheiten. In London schloss der FTSE-100 mit einem Aufschlag von 0,66 Prozent bei 6.495,75 Punkte. Positive Impulse erhielt der Markt im späten Handel von der Nachricht, dass ein Brexit-Handelspakt in greifbare Nähe gerückt ist.

Es sei "möglich, aber alles andere als sicher", dass noch am Mittwoch ein Abkommen mit der EU vereinbart werde, hieß es aus britischen Regierungskreisen. Ähnliche Signale kamen auch von Seiten der Europäischen Union. "Wir sind jetzt in der Endphase", sagte ein EU-Vertreter am Nachmittag. Gelänge eine Einigung, könnte ein harter wirtschaftlicher Bruch beider Seiten zum Jahresende im letzten Augenblick vermieden werden.

Unterdessen verpasste der scheidende US-Präsident Donald Trump mit seiner Veto-Drohung gegen das vom Kongress beschlossene Corona-Konjunkturpaket allzu großen Hoffnungen am Markt einen Dämpfer. Für Unsicherheit sorgte auch weiter von den Nachrichten über eine vor allem in Großbritannien grassierende neue Variante des Coronavirus.

Zu den Aktien im Fokus zählten am Mittwoch Daimler. Die Papiere des Automobilkonzerns stiegen um 3,32 Prozent, nachdem das "Handelsblatt" unter Berufung auf Konzernkreise über einen möglichen Börsengang oder eine Abspaltung der LKW-Sparte berichtet hatte.

Für die Papiere des Autozulieferers und Reifenherstellers Continental ging es mit plus 2,74 Prozent auf den höchsten Stand seit zwölf Monaten. VW-Aktien gewannen 2,39 Prozent. Die aktuellen Spekulationen rund um Daimler ließen auch die Erwartungen in puncto eines Börsengangs der Antriebssparte Powertrain von Conti neu aufleben, sagte ein Händler. Und auch bei Volkswagen gebe es, angesichts einer komplexen Konzernstruktur "viel Raum für Fantasie und Wertschöpfung".

Gut gesucht waren europaweit auch Titel aus der Luftfahrtbranche. So fanden sich Aktien des Flugzeugbauers Airbus (plus 4,56 Prozent), des Triebwerksherstellers MTU (plus 4,63 Prozent) und der British Airways-Mutter IAG (plus 6,27 Prozent) unter den größten Gewinnern. Sehr fest zeigten sich an mehreren Börsen auch Bankwerte wie Banco Santander (plus 3,50 Prozent) oder Lloyds (plus 7,00 Prozent).