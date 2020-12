Europas Börsen schließen fester - Brexit und US-Hilfspaket im Fokus

DAX auf Rekordkurs - Euro-Stoxx-50 legt 0,9 Prozent zu

Europas Börsen haben am Montag fester geschlossen. Angetrieben wurden die Märkte von der Freude über den Brexit-Handelspakt und das US-Corona-Hilfspaket. Der Euro-Stoxx-50 legte 0,91 Prozent auf 3.575,41 Punkte zu. Der deutsche DAX gewann 1,49 Prozent auf 13.790,29 Einheiten. Der Index war im frühen Handel auf bis zu 13.818,65 Punkte nach oben geschnellt und hatte damit die alte Bestmarke vom Februar übertrumpft. In London blieb die Börse am Montag geschlossen.

Bereits am 24. Dezember nach Börsenschluss hatten sich Großbritannien und die EU auf einen Brexit-Handelspakt geeinigt. Mit der Einigung scheint ein harter wirtschaftlicher Bruch zum Jahreswechsel abgewendet. Das Abkommen soll die wirtschaftlichen Beziehungen zwischen der Insel und dem Kontinent ab Jänner 2021 regeln. Wichtigster Punkt ist, Zölle zu vermeiden und einen möglichst reibungslosen Handel zu sichern. Der Vertrag umfasst aber auch den Fischfang sowie die Zusammenarbeit bei Energie, Transport, Justiz, Polizei und vielen anderen Themen.

Zudem gab US-Präsident Trump am Wochenende seinen Widerstand gegen ein vom Kongress mit überparteilicher Mehrheit beschlossenes Corona-Konjunkturpaket auf. Damit gab er zudem einen Teil des Haushalts der Bundesregierung in Höhe von rund 1,4 Billionen Dollar frei - andernfalls wäre es am Dienstag zum sogenannten "Shutdown" gekommen, also einem zumindest teilweisen Stillstand in Behörden und der Regierungsgeschäfte.

Die größten Gewinner im DAX waren Delivery Hero mit einem Plus von 9,12 Prozent. Wie erwartet genehmigte die koreanischen Kartellbehörde KFTC den Zusammenschluss mit dem dortigen Unternehmen Woowa Brothers zwar nur unter Auflagen. Die Behörde verlangt unter anderem den Verkauf der Südkorea-Tochter Yogiyo. Der Essensauslieferer fügt sich aber und erwartet den Abschluss des Deals nun im ersten Quartal 2021, was bei den Anlegern gut ankam.

Gut gesucht waren auch Deutsche Post mit einem Plus von 2,60 Prozent. Die Titel des Logistikkonzerns profitierten von optimistischen Aussagen des Unternehmenschefs. "Wir sind zuversichtlich, 2020 mit einem Rekordgewinn abzuschließen", sagte der Vorstandsvorsitzende Frank Appel im Gespräch mit der "Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung". Angesichts der Corona-Krise hatte die Deutsche Post von dem Boom im Online-Handel profitiert und dadurch deutlich mehr Pakete verschickt als ursprünglich erwartet.

Index-Spitzenreiter im Euro-Stoxx-50 waren Kering mit einem Plus von 3,38 Prozent. Die größten Verlierer waren Aktien der Beteiligungsgesellschaft Prosus mit einem Minus von 3,66 Prozent.

Titel des Spezialchemiekonzerns Clariant zogen in Zürich um 5,11 Prozent an, nachdem der Großaktionär Saudi Basic Industries (Sabic) eine Sonderdividende von zwei Franken je Aktie vorgeschlagen hatte.