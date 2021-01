Europas Börsen schließen fester - Impfstoffe und US-Senat im Fokus

Euro-Stoxx-50 gewinnt 0,3 Prozent - Hoffnung auf umfangreiche US-Konjunkturprogramme unter demokratischer US-Senatsmehrheit

Europas Börsen haben am Donnerstag mit moderaten Gewinnen geschlossen. Der Euro-Stoxx-50 stieg um 0,31 Prozent auf 3.622,42 Punkte. Der deutsche DAX legte 0,55 Prozent auf 13.968,24 Zähler zu. Im Verlauf hatte der Index erstmals die Marke von 14.000 Punkten überschritten. Der britische FTSE-100 gewann 0,22 Prozent auf 6.856,96 Zähler. Für gute Börsenstimmung sorgten die weltweit anlaufenden Corona-Impfaktionen und die damit verbundene Hoffnung auf eine Konjunkturerholung.

Gestützt wurden die Märkte auch von den Gewinnen an der Wall Street. Dort sorgten zunehmende Aussichten auf einen Sieg der Demokraten im Rennen um die Senatsposten für den US-Bundesstaat Georgia für positive Börsenstimmung. Mit der daraus folgenden demokratischen Senatsmehrheit dürfte es dem designierten Präsidenten Joe Biden leichter fallen, umfangreiche Konjunkturprogramme durchzusetzen.

Stark gesucht waren am Donnerstag CRH und schlossen mit einem Plus von 3,83 Prozent an der Spitze des Euro-Stoxx-50. Der irische Baustoffhersteller dürfte nach Aussage von Händlern von hohen Investitionen in die US-Infrastruktur profitieren, sollten die Demokraten die Mehrheit im Senat erlangen.

Auch HeidelbergCement profitierten von der Aussicht auf eine demokratische Senatsmehrheit und waren mit einem Plus von 3,93 Prozent die Tagesgewinner im DAX. Der Baustoffhersteller ist stark in den USA engagiert und dürfte von Infrastrukturprogrammen der neuen Administration profitieren. Die Großbank Societe Generale hat die Aktie vor diesem Hintergrund zuletzt zum Kauf empfohlen.

Schlusslicht im DAX waren Delivery Hero mit einem Minus von 2,86 Prozent. Der Zustelldienst hatte am Vorabend eine Kapitalerhöhung bekannt gegeben. Insgesamt wurden knapp 9,5 Millionen neue Stammaktien zum Preis von 132 Euro je Aktie an institutionelle Investoren verkauft.

Die größten Gewinner im britischen FTSE waren Sainsbury mit einem Plus von 6,88 Prozent. Der Supermarkt-Betreiber hat seine Jahresprognosen zuletzt erhöht. Sainsbury hat nach eigenen Angaben von den Corona-Restriktionen profitiert, da mehr Verbraucher gezwungen waren zu Hause zu bleiben.

Gesucht waren europaweit auch Aktien aus dem Bereich der erneuerbare Energien. So legten Vestas 3,31 Prozent zu. Auch diese Branche hofft auf verstärkte Investitionen unter der Präsidentschaft von Joe Biden.