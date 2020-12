Europas Börsen schließen fester

DAX auf Rekordkurs - Brexit-Handelspakt und US-Konjunkturhilfspaket im Fokus

Europas Börsen haben am Montag fester geschlossen. Angetrieben wurden die Märkte von der Freude über den Brexit-Handelspakt und das US-Corona-Hilfspaket. Der Euro-Stoxx-50 legte 0,91 Prozent auf 3.575,41 Punkte zu. Der deutsche DAX gewann 1,49 Prozent auf 13.790,29 Einheiten. Der Index war im frühen Handel auf bis zu 13.818,65 Punkte nach oben geschnellt und hatte damit die alte Bestmarke vom Februar übertrumpft. In London blieb die Börse am Montag geschlossen.

Bereits am 24. Dezember nach Börsenschluss hatten sich Großbritannien und die EU auf einen Brexit-Handelspakt geeinigt. Mit der Einigung scheint ein harter wirtschaftlicher Bruch zum Jahreswechsel abgewendet. Das Abkommen soll die wirtschaftlichen Beziehungen zwischen der Insel und dem Kontinent ab Jänner 2021 regeln. Wichtigster Punkt ist, Zölle zu vermeiden und einen möglichst reibungslosen Handel zu sichern. Der Vertrag umfasst aber auch den Fischfang sowie die Zusammenarbeit bei Energie, Transport, Justiz, Polizei und vielen anderen Themen.

Zudem gab US-Präsident Trump am Wochenende seinen Widerstand gegen ein vom Kongress mit überparteilicher Mehrheit beschlossenes Corona-Konjunkturpaket auf. Damit gab er zudem einen Teil des Haushalts der Bundesregierung in Höhe von rund 1,4 Billionen Dollar frei - andernfalls wäre es am Dienstag zum sogenannten "Shutdown" gekommen, also einem zumindest teilweisen Stillstand in Behörden und der Regierungsgeschäfte.