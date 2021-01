Europas Börsen schließen knapp behauptet, Euro-Stoxx-50 verliert 0,2%

Kaum Bewegung nach Gewinnen vom Vortag - EZB-Sitzung bringt keine Impulse - ASML, Automobilwerte gesucht

Die europäischen Börsen haben sich am Donnerstag kaum von der Stelle bewegt. Der Euro-Stoxx-50 beendete den Tag mit einem kleinem Minus von 0,16 Prozent bei 3.618,35 Punkten. Der deutsche Aktienindex DAX ermäßigte sich um 0,11 Prozent auf 13.906,67 Punkte. Der britische FTSE-100 fiel um 0,37 Prozent auf 6.715,42 Zähler.

Noch am Vortag hatten die Angelobung des neuen US-Präsidenten Joe Biden und die Aussicht auf sein geplantes Konjunkturprogramm die Märkte angetrieben. Nun dürften aber viele Anleger erstmal abwarten.

Auch das Ergebnis der Sitzung des EZB-Rats brachte keine Impulse. Die Notenbanker hatte wie erwartet keine geldpolitischen Änderungen beschlossen. Die EZB-Chefin Christine Lagarde bekräftigte aber die Bereitschaft der Notenbank, in der Krise nochmals nachzulegen und alle Instrumente anzupassen.

Stark gesucht waren am Donnerstag ASML und fanden sich mit einem Plus von 3,84 Prozent an der Spitze im Euro-Stoxx-50. Die Aktien des Chipherstellers hatten bereits am Vortag nach ihrer Ergebnispräsentation stark zugelegt. Am Donnerstag reagierten mehrere Analysten mit Kurszielerhöhungen auf die guten Zahlen und bescherten der Aktie damit weiteren Auftrieb. Sehr fest zeigten sich auch wie schon am Vortag einige Automobilwerte.