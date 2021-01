Europas Börsen schließen knapp vor Biden-Angelobung im Plus

Märkte hoffen auf umfangreiches US-Konjunkturpaket - Euro-Stoxx-50 gewinnt 0,8 Prozent

Die europäischen Börsen haben am Mittwoch knapp vor der Angelobung von Joe Biden zum neuen US-Präsidenten im Plus geschlossen. Der Euro-Stoxx-50 stieg um 0,80 Prozent auf 3.624,04 Punkte. Der deutsche Aktienindex DAX legte 0,77 Prozent auf 13.921,37 Punkte zu. Der britische FTSE-100 gewann 0,41 Prozent auf 6.740,39 Zähler.

Angetrieben wurden die Märkte von der Hoffnung auf das von Biden in Aussicht gestellte US-Konjunkturpaket im Ausmaß von knapp zwei Billionen US-Dollar. Knapp vor der Angelobung dürften sich einige Anleger aber mit Engagements zurück gehalten haben. Nach dem jüngsten Sturm auf das Kapitol waren an den Märkten teilweise auch Unruhen vor oder während der Angelobungszeremonie befürchtet worden.

Für Impulse sorgten am Mittwoch auch einzelne Unternehmensergebnisse. So fanden sich Aktien von ASML (plus 3,01 Prozent) und BASF (plus 1,16 Prozent) nach Vorlage von Zahlen unter den Gewinnern. Gesucht waren auch Titel aus der Automobilbranche.