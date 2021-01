Europas Börsen schließen knapp vor Biden-Angelobung im Plus

Märkte hoffen auf umfangreiches US-Konjunkturpaket - Euro-Stoxx-50 gewinnt 0,8 Prozent - ASML, BASF nach Zahlen fest - Autowerte stark gesucht

Die europäischen Börsen haben am Mittwoch knapp vor der Angelobung von Joe Biden zum neuen US-Präsidenten im Plus geschlossen. Der Euro-Stoxx-50 stieg um 0,80 Prozent auf 3.624,04 Punkte. Der deutsche Aktienindex DAX legte 0,77 Prozent auf 13.921,37 Punkte zu. Der britische FTSE-100 gewann 0,41 Prozent auf 6.740,39 Zähler.

Angetrieben wurden die Märkte von der Hoffnung auf das von Biden in Aussicht gestellte US-Konjunkturpaket im Ausmaß von knapp zwei Billionen US-Dollar. So hatte auch die designierte Finanzministerin Janet Yellen am Vortag ein ambitioniertes Hilfsprogramm gefordert.

Knapp vor der Angelobung von Biden dürften sich einige Anleger aber mit Engagements zurück gehalten haben. Nach dem jüngsten Sturm auf das Kapitol waren an den Märkten teilweise auch für den Tag der Angelobungszeremonie Unruhen befürchtet worden.

Für Impulse sorgten am Mittwoch einzelne Unternehmensergebnisse. So stiegen Aktien von ASML nach Vorlage von gut aufgenommenen Zahlen um 3,01 Prozent. Gesucht waren nach den guten Ergebnissen auch andere Vertreter der Branche. So stiegen Infineon in Frankfurt um 2,39 Prozent.

BASF legten nach ihrer Ergebnisvorlage 1,16 Prozent zu. Der deutsche Chemiekonzern hat im vierten Quartal des abgelaufenen Geschäftsjahres beim Ergebnis wieder zugelegt. Aktien des Branchenkollegen Covestro gewannen nach den BASF-Zahlen 3,42 Prozent.

Gesucht waren europaweit Titel aus der Automobilbranche. So waren Daimler mit einem Plus von 4,15 Prozent die Tagesgewinner im DAX. Sehr fest notierten auch BMW (plus 3,59 Prozent) und Volkswagen (plus 3,15 Prozent). In Paris steigen Renault um 1,86 Prozent. Angetrieben wurden Automobilaktien von optimistischen Aussagen von Volkswagen zur Entwicklung im wichtigen China-Geschäft. Zudem erhoffen sich Autokonzerne vom Machtwechsel in Washington besseren Beziehungen zu den USA.

Unter den Gewinnern fanden sich auch einige Luxusmarken. So stiegen in Zürich Richemont nach Zahlen des Uhrenherstellers um 2,80 Prozent. In London gewannen Buberry-Aktien 3,85 Prozent. Burberry hatte zwar für das abgelaufene Quartal einen Umsatzrückgang gemeldet, ist aber angesichts der soliden Entwicklung in der Region zuversichtlich für weiteres Wachstum in Asien.

Zu den weiteren Gewinnern in London zählten nach positiven Aussagen zum Ausblick BHP. Die Aktien des Bergbaukonzerns stiegen um 2,77 Prozent. GlaxoSmithKline verloren hingegen 2,17 Prozent, nachdem der Pharmakonzern eine klinische Studie zu einem Medikament gegen eine Form von Lungenkrebs abgebrochen hat. Aktien der deutschen Merck, die an der Studie beteiligt ist, verloren in Folge 4,13 Prozent.