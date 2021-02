Europas Börsen schließen mehrheitlich fester, Quartalszahlen im Fokus

Euro-Stoxx-50 legt 0,9 Prozent zu - Unilever, Shell, BT nach Zahlen schwach - Bayer nach Einigung in Glyphosat-Vergleich gut gesucht

Die europäischen Börsen haben am Donnerstag mehrheitlich fester geschlossen. Der Euro-Stoxx-50 legte 0,90 Prozent auf 3.642,12 Punkte zu. Der deutsche Aktienindex DAX gewann 0,91 Prozent auf 14.060,29 Einheiten. Ein knappes Minus gab es hingegen in London. Der britische FTSE-100 fiel minimal um 0,06 Prozent auf 6.503,72 Zähler.

Gestützt wurden die Märkte von einigen gut ausgefallenen Quartalsergebnissen und Wirtschaftsdaten aus den USA. So waren die Zahlen zu den Auftragseingängen der US-Industrie und zu den Erstanträgen auf Arbeitslosenhilfe besser als erwartet ausgefallen.

Auch in Europa sorgten Unternehmensergebnisse für Bewegung bei einzelnen Aktien. So verloren in London Unilever nach Meldung von Zahlen 6,20 Prozent und waren damit die mit Abstand größten Verlierer im FTSE. Vor allem das ausgegebene Umsatzziel des Konzerns dürfte enttäuscht haben, hieß es. Das Unternehmen will sich nach dem schwierigen Jahr 2020 nun künftig mehr auf Lifestyle-Produkte konzentrieren.

Größere Verluste verbuchten in London nach Zahlen auch BT Group. Die Aktien des Telekom-Konzerns verloren 3,22 Prozent. In dem bis Ende Dezember gelaufenen dritten Quartal des Geschäftsjahres 2020/21 ging das um Sondereffekte bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) zum Vorjahr um fünf Prozent auf 1,88 Milliarden britische Pfund zurück, wie das Unternehmen mitteilte. Der bereinigte Umsatz fiel genauso stark auf knapp 5,5 Milliarden Pfund.

Auch der vom Ölkonzern Royal Dutch Shell gemeldete Ergebniseinbruch wurde an der Börse schlecht aufgenommen. Die beiden Aktienkategorien des Konzerns verloren 2,01 bzw. 2,07 Prozent. Aktien der Deutsche Bank schlossen nach Zahlen nur mit einem kleinen Minus von 0,27 Prozent. Der Bankkonzern hatte 2020 erstmals seit sechs Jahren wieder einen Nettogewinn erzielt.

Stark gesucht waren in Frankfurt hingegen Bayer-Aktien und fanden sich mit einem Plus von 5,32 Prozent an der Spitze im DAX. Der Pharma- und Agrarchemiekonzern hatte sich bei einem entscheidenden Teil seines milliardenschweren Glyphosat-Vergleichs mit Klägern in den USA nach langem Hickhack auf einen Kompromiss geeinigt. Der zuständige Richter muss dem aber noch zustimmen.