Europas Börsen schließen mehrheitlich schwächer - US-Wahl im Fokus

Die europäischen Leitbörsen haben am Freitag mehrheitlich schwächer geschlossen. Der Euro-Stoxx-50 beendete den Tag mit einem Minus von 0,36 Prozent bei 3.204,05 Punkten. Der deutsche Aktienindex DAX verlor 0,70 Prozent auf 12.480,02 Punkte. Der britische FTSE-100 verteidigte ein knappes Plus von 0,07 Prozent auf 5.910,02 Punkte.

Für Verunsicherung sorgten die zuletzt weltweit steigenden Corona-Infektionszahlen und die Ungewissheit rund um den US-Wahlausgang. Die Zeichen für einen Sieg des demokratischen Herausforderers Joe Biden verdichten sich zwar kontinuierlich, die Märkte fürchten aber eine länger dauernde Hängepartie bis zum Feststehen eines endgültigen Wahlergebnisses.

In London kamen dazu noch die Unsicherheiten rund um den Brexit. Zudem dürften einige Marktteilnehmer vor dem Wochenende sicherheitshalber Gewinne mitgenommen haben, hieß es.

Ein überraschend positiver US-Arbeitsmarktbericht für Oktober konnte die Börsen am Freitag hingegen nicht merklich stützen. Die Arbeitslosenquote fiel gegenüber September um einen Prozentpunkt auf 6,9 Prozent, Analysten hatten im Schnitt mit einem schwächeren Rückgang auf 7,6 Prozent gerechnet. Auch die Beschäftigung ist im Oktober stärker als erwartet gestiegen.

Für Impulse sorgten auch wieder einzelne Quartalsergebnisse. So fanden sich Aktien der Deutsche Telekom nach guten Zahlen ihrer US-Tochter mit einem Plus von 1,94 Prozent an der Spitze im DAX und im Euro-Stoxx-50. Die Telekom-Tochter T-Mobile US trotzt nach der Übernahme des kleineren Rivalen Sprint weiter der Coronakrise. Nach dem dritten Quartal hob T-Mobile-US-Chef Mike Sievert die Ziele für den operativen Gewinn und den Kundenzuwachs an.

In Zürich stiegen Richemont nach Zahlen sogar um 8,90 Prozent. Die gute Nachfrage in China im zweiten Geschäftsquartal half dem Schmuckhersteller, die deutlichen Einbußen in Europa, den USA und Japan abzufedern.