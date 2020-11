Europas Börsen schließen ohne klare Richtung

Gewinnmitnahmen vor US-Feiertag - Euro-Stoxx-50 befestigt sich um 0,1 Prozent

Europas Börsen haben am Mittwoch ohne klare Richtung geschlossen. Der Euro-Stoxx-50 befestigte sich minimal um 0,11 Prozent auf 3.511,90 Punkte. Der deutsche DAX beendete den Tag praktisch unverändert mit einem Minus von 0,02 Prozent bei 13.289,80 Punkten. In London fiel der FT-SE-100 um 0,64 Prozent auf 6.391,09 Punkte.

Für verhaltene Stimmung an den Märkten sorgten die weiter hohen Corona-Infektionszahlen und Sorgen um die wirtschaftlichen Auswirkungen der Lockdowns. Zudem dürften einige Marktteilnehmer vor dem US-Feiertag Thanksgiving nach der jüngsten Rally sicherheitshalber Gewinne mitnehmen, hieß es. In London lasteten schließlich auch Ängste vor einem nicht geregelten Brexit auf der Börse.

Die Hoffnungen auf bald verfügbare Impfstoffe traten damit etwas in den Hintergrund. Die am Mittwoch gemeldeten US-Wirtschaftsdaten waren zudem durchwachsen ausgefallen. Guten Daten zu den Auftragseingängen stand eine Eintrübung des Michigan-Konsumklimaindex und eine überraschend hohe Zahl von Erstanträgen auf Arbeitslosenhilfe gegenüber.

Unter den größten Verlierern fanden sich am Mittwoch Finanzwerte wie ING (minus 2,67 Prozent) oder Deutsche Bank (minus 1,25 Prozent). Der aktuelle Finanzstabilitätsbericht der EZB dürfte den Trend zu Gewinnmitnahmen in diesem Sektor verstärkt haben, hieß es. Zwar seien die Bilanzen der Banken im Euroraum heute solider als zur Zeit der Finanzkrise, dennoch könnte eine Welle von Firmenpleiten und Kreditausfällen infolge der Pandemie zur Belastung für die Branche werden.

Für Impulse sorgten einzelne Analystenkommentare. Aktien der Deutschen Telekom stiegen nach einer Kaufempfehlung der Credit Suisse um 1,7 Prozent. Thyssenkrupp legten nach einer Kaufempfehlung der Deutschen Bank um 2,96 Prozent zu.

In London fanden sich Unilever mit einem Plus von 5,07 Prozent an der Spitze im FTSE. Die britische und die niederländische Unilever-Aktie sollen mit Ende des Monats zusammengelegt werden. Gute Nachfrage gab es nach einem gut aufgenommenen Zwischenbericht auch in Melrose Industries, die Aktien stiegen um 1,53 Prozent.