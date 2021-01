Europas Börsen schließen tiefer, Lockdowns und Ergebnisse im Fokus

Euro-Stoxx-50 gibt 2,13 Prozent nach - Ängste vor Folgen der Lockdowns - Ericsson nach Zahlen 7,6 Prozent im Plus

Die Leitbörsen in der Eurozone haben am Freitag mit klaren Verlusten geschlossen. Der Euro-Stoxx-50 beendete den Handelstag mit einem Minus von 2,13 Prozent bei 3.481,44 Punkten. Der deutsche Leitindex DAX verlor 1,71 Prozent auf 13.432,87 Zähler. Der britische FTSE-100 fiel um 1,82 Prozent auf 6.407,46 Punkte.

Belastet wurden die Börsen weiter von den Ängsten vor den Folgen der Coronavirus-Pandemie und der Lockdowns. Zudem sorgten auch die in den USA stattfindenden Duelle zwischen im Internet organisierten Privatanlegern und auf fallende Kurse setzenden Hedgefonds für Kurskapriolen bei einzelnen Aktien und für Verunsicherung an den Märkten.

Impulse brachte zudem die laufende Ergebnisberichtssaison. So stiegen Ericsson nach Meldung von Quartalszahlen um 7,59 Prozent. Der Netzwerkausrüster konnte dank des Ausbaus des 5G-Netzes nach einem guten Schlussquartal bei Umsatz und Gewinn zulegen und will die Dividende erhöhen.

Die ebenfalls in Stockholm notierten H&M-Aktien verloren nach Zahlen hingegen 5,04 Prozent. Der schwedische Modekonzern erzielte einen Gewinn vor Steuern von rund 2 Milliarden Kronen, verglichen mit rund 17 Milliarden Kronen im Vorjahr.

Daimler schlossen mit einem Plus von 0,92 Prozent, waren im schwachen Gesamtmarkt damit aber die zweitgrößten Gewinner im DAX. Die Anleger freuen sich über ein starkes Schlussquartal des Autobauers. Auch im gesamten Jahr 2020 verdiente Daimler deutlich mehr als erwartet. Begeistert waren Börsianer vor allem von der Entwicklung des freien Barmittelzuflusses.

Schwach zeigten sich unter den DAX-Werten hingegen SAP mit einem Minus von 3,23 Prozent. Europas größter Softwarehersteller will mit den Erlösen aus dem US-Börsengang seiner Marktforschungstochter Qualtrics vorwiegend die Schulden senken. Allerdings werde man dem Aufsichtsrat auch eine Erhöhung der Dividende vorschlagen, sagte Finanzchef Luka Mucic.

Größere Abgaben gab es europaweit auch in einigen Bankwerten. So fanden sich Deutsche Bank (minus 3,34 Prozent), HSBC Holdings (minus 3,19 Prozent) und BNP Paribas (minus 3,46 Prozent) unter den stärksten Verlierern.

Im Rampenlicht standen auch erneut die Hersteller von Covid-Impfstoffen. Aktien von Astra Zeneca verloren in London 2,07 Prozent. AstraZeneca hatte die angemeldeten Schwierigkeiten bei Lieferungen in die EU mit Produktionsproblemen in Belgien begründet. Doch aus dem nun am Freitag veröffentlichten Vertragswerk geht hervor, dass das Unternehmen nicht nur in der EU, sondern auch im Vereinigten Königreich produzieren sollte.