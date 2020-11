Europas Börsen schließen überwiegend fester

Weitere Zugewinne nach spektakulärem Wochenbeginn - Corona-Impfstoffkandidaten erneut bestimmendes Thema

Die europäischen Aktienmärkte haben am Dienstag überwiegend Kursgewinne verbuchen können und damit an die deutlichen Kursaufschläge vom Montag angeknüpft. Der 50 führende Unternehmen der Eurozone umfassende Euro-Stoxx-50 gewann 1,02 Prozent auf 3.442,62 Punkte. Der DAX in Frankfurt schloss mit 13.163,11 Punkten und plus 0,51 Prozent. Der FT-SE-100 der Börse London stieg um 1,79 Prozent und steht nun bei 6.296,85 Stellen.

Am Vortag hatte vor allem die Aussicht auf einen baldigen Impfstoff gegen das Coronavirus die Anleger euphorisch gestimmt. Zuvor hatte aber auch bereits der Wahlsieg des Demokraten Joe Biden in den USA für gute Stimmung an den Börsen gesorgt. Die Hoffnung auf eine unerwartet hohe Wirksamkeit eines Corona-Impfstoffs und dessen mögliche Schnellzulassung sorgte auch heute wieder für Auftrieb. Nachdem Biontech und der US-Partner Pfizer am Vortag mit gefeierten Studiendaten zu ihrem Produkt kamen, folgte das Tübinger Unternehmen Curevac am Dienstag mit ermutigenden Zwischenergebnissen, die bei Anlegern gut ankamen.

Ein Branchenvergleich in Europa zeigte erneut Finanzwerte und Titel aus dem Öl-Sektor unter den größeren Gewinnern. Nach negativen Vorgaben der Nasdaq war dagegen der Index der Technologiefirmen Schlusslicht im Branchentableau.