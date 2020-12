Europas Börsen schließen uneinheitlich, Euro-Stoxx-50 verliert 0,3 %

Lockdowns, Brexit-Verhandlungen und Euro-Stärke lastet auf den Börsen

Die europäischen Börsen haben am Montag ohne klare Richtung geschlossen. Der Euro-Stoxx-50 fiel leicht um 0,26 Prozent auf 3.530,08 Punkte. Der deutsche Leitindex DAX ermäßigte sich um 0,21 Prozent auf 13.271,00 Zähler. Der britische FTSE-100 befestigte sich um 0,08 Prozent auf 6.555,39 Punkte. Belastet wurden die Märkte von den Lockdown-Verschärfungen in einigen Ländern, der für Exportunternehmen ungünstigen Euro-Stärke und den Unsicherheiten wegen den Brexit-Verhandlungen.

In der Schlussphase der Verhandlungen ist trotz der immer knapper werdenden Zeit keine Einigung auf einen Handelspakt in Sicht. EU-Verhandlungsführer Michel Barnier sah am Montag noch immer große Differenzen in drei zentralen Bereichen. London schloss eine Wiederaufnahme der Gespräche im kommenden Jahr im Falle eines Scheiterns der aktuellen Verhandlungen kategorisch aus - signalisierte aber Kompromissbereitschaft mit Blick auf sein umstrittenes Binnenmarktgesetz.

Die schwierigen Verhandlungen belasteten zum Wochenstart das britische Pfund, stützten damit aber den Aktienindex FTSE. Die schwer im Index gewichteten exportorientierten Unternehmen dürften zum Wochenstart von der Pfund-Schwäche profitiert haben.

Auf der Börsenstimmung lasteten am Montag auch die neu aufgeflammten Spannungen zwischen China und den USA. Die scheidende US-Regierung plant Berichten zufolge neue Sanktionen gegen mindestens ein Dutzend hochrangiger Vertreter des chinesischen Staats.

Die jüngsten Hoffnungen auf Corona-Impfstoffe dürften am Montag hingegen etwas in den Hintergrund getreten sein. Zudem dürften viele Anleger für heuer schon ihre Bücher schließen, schreiben die Analysten der Helaba.

Besonders stark unter Druck kamen zu Wochenbeginn Bankwerte wie Banco Santander (minus 4,75 Prozent), BNP Paribas (minus 2,70 Prozent) oder ING (minus 1,91 Prozent). In London rangierten Immobilienwerte wie Berkeley (minus 7,20 Prozent) unter den größten Verlierern.

Gegen den Trend gesucht waren nach einer Empfehlung Linde und fanden sich mit einem Plus von 2,31 Prozent an der Spitze im Euro-Stoxx-50. Die Analysten von Barclays haben ihre Empfehlung für die Aktien des Industriegase-Konzerns auf "overweight" verbessert.

Wichtige Impulse erwarten Börsianer jetzt von den geldpolitischen Entscheidungen der EZB am Donnerstag. In den vergangenen Wochen hatten Notenbanker bereits eine Neukalibrierung der geldpolitischen Instrumente signalisiert. Die Helaba-Analysten erwarten hier vor allem eine mögliche Anpassung des Notfall-Kaufprogramms PEPP. Einen Zinsschritt halten sie hingegen für unwahrscheinlich.