Europas Börsen schließen vor Brexit-Abendessen wenig bewegt

Euro-Stoxx-50 legt 0,1 Prozent zu - Hoffnungen auf Impfstoffe und US-Konjunkturpaket stehen Konjunktur- und Brexitsorgen gegenüber

Die europäischen Börsen haben sich am Mittwoch kaum von der Stelle bewegt. Der Euro-Stoxx-50 beendete den Tag mit einem kleinen Plus von 0,09 Prozent bei 3.529,02 Punkten. Der deutsche DAX befestigte sich um 0,47 Prozent auf 13.340,26 Zähler. Der britische FTSE-100 schloss 0,08 Prozent im Plus bei 6.564,29 Punkten. Hoffnungen auf Corona-Impfstoffe und ein mögliches US-Konjunkturhilfspaket standen Unsicherheiten wegen der Lockdowns und den Post-Brexit-Verhandlungen gegenüber.

Positiv wurde an den Finanzmärkten die Aussicht auf ein weiteres Konjunkturpaket der US-Regierung aufgenommen. US-Finanzminister Steven Mnuchin erklärte am Dienstag nach Börsenschluss, er habe der demokratischen Verhandlungsführerin und Präsidentin des Repräsentantenhauses, Nancy Pelosi, einen Entwurf für ein Hilfspaket in Höhe von 916 Milliarden Dollar vorgelegt.

Für Zurückhaltung an den Börsen sorgte aber das am Mittwochabend anstehende Treffen des britischen Premiers Boris Johnson mit EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen in Brüssel. Bei einem gemeinsamen Abendessen sollten die verbliebenen strittigen Punkte für einen Handelsdeal Großbritanniens mit der EU geklärt werden. Sollten die Gespräche scheitern, drohen zum Jahreswechsel Zölle, lange Grenzstaus und andere Handelshürden.

Knapp vor dem womöglich letzten und entscheidenden Treffen hat Johnson den Ton im Ringen um einen Handelspakt noch einmal verschärft. Bei der Frage nach fairen Wettbewerbsbedingungen und der Fischerei bestehe die EU derzeit noch auf Standpunkten, die "kein Premierminister dieses Landes akzeptieren sollte", sagte Johnson am Mittwoch.

Gut gesucht waren europaweit Automobilwerte. So gewannen in Frankfurt Volkswagen-Aktien 2,30 Prozent. In Paris waren Renault (plus 3,81 Prozent) und Peugeot (plus 3,13 Prozent) die Tagesgewinner im französischen CAC-40-Index. Die mit Abstand größten Verlierer im CAC waren hingegen STMicroelectronics. Die Aktien des Chip-Herstellers verloren nach einer Senkung der Profitabilitätsziele 11,89 Prozent.

Die größten Gewinner im deutschen DAX waren Delivery Hero mit einem Plus von 6,70 Prozent. Covestro stiegen um 4,97 Prozent, nachdem der Kunststoffkonzern seine Jahresziele wegen eines gut laufenden Quartals erhöht hat. Aktien des Branchenkollegen BASF stiegen vor diesem Hintergrund und nach neuen Analystenempfehlungen um 2,95 Prozent.

In Zürich legten die Titel von Clariant nach der Ernennung eines neuen Chefs 1,22 Prozent zu. Mit dem Amtsantritt von Conrad Keijzer Anfang kommenden Jahres erledigte der Spezialchemiekonzern eine lange offene Personalie.

Aktien von Tesco stiegen nur moderat um 0,89 Prozent, nachdem die britische Supermarktkette den Verkauf ihrer Aktivitäten in Thailand und Malaysia noch vor dem Jahresende gemeldet hat.