Europas Börsen starten fester - DAX auf Rekordhoch

Brexit-Deal und Freigabe des US-Hilfspakets stützen - Euro-Stoxx-50 gewinnt 0,8 Prozent

Die Börsen in Europa sind am Montag mit Gewinnen in den Handel gestartet. Der Euro-Stoxx-50 stieg bis gegen 9.30 Uhr um 0,81 Prozent auf 3.572,05 Punkte. Der deutsche DAX legte 1,34 Prozent auf 13.769,11 Zähler zu. Im Frühhandel hatte der Index sogar ein neues Rekordhoch markiert. Die britische Börse bleibt am Montag geschlossen.

Mit dem Brexit-Deal und dem US-Corona-Hilfspaket kamen während der Weihnachtspause zwei Hängepartien kurz vor Jahresschluss zu einem Ende - und daraus schöpfen Anleger Mut. Kurz vor Ablauf der Brexit-Übergangsphase veröffentlichten Großbritannien und die Europäische Union ihren mühsam ausgehandelten Handelspakt für die Zeit danach. Damit steht eine langwierige Auseinandersetzung vor dem Ende - wie auch in den USA, wo der amtierende Präsident Donald Trump seine jüngste Blockade aufgab und ein 900 Mrd. US-Dollar schweres Corona-Konjunkturpaket nun doch in Kraft gesetzt hat.